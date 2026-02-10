記事作成をAIがサポート コムログクラウドに「記事を書くAIサポート機能」を追加
【概要】
クラウドシステム開発会社・株式会社イーハイブ(本社 福岡市中央区、代表取締役社長 平井良明)は、AIを活用したホームページ作成・運用支援サービス「COMLOG CLOUD（コムログクラウド）」 において、記事作成をAIがサポートする新機能 を2月9日に追加したことをお知らせいたします。
本機能は、
「何を書けばいいか分からない」
「記事を書こうとしても手が止まってしまう」
といった課題を解決するために開発されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341330/images/bodyimage1】
■ 背景：ホームページは「作ったあと」が難しい
多くの中小企業・個人事業主にとって、ホームページは「作ること」以上に、継続して更新・発信していくこと が大きな課題となっています。
特に、
● 記事のテーマが思いつかない
● 書き出しで止まってしまう
● 正解が分からず、公開できない
といった理由から、更新が止まってしまうケースが少なくありません。
________________________________________
■ 記事を書くAIサポート機能について
今回追加された「記事を書くAIサポート機能」では、
AIがいきなり文章を作るのではなく、
質問形式で内容を整理しながら記事作成をサポートします。
ユーザーは、
● 誰に向けた記事か
● どんな内容を伝えたいか
● どんな目的の記事か
といった質問に答えていくだけで、
記事の構成や文章案が自動で生成されます。
文章が苦手な方でも、
考えを整理しながら、自分の言葉で発信できる設計となっています。
________________________________________
■ AIに任せすぎない設計
コムログクラウドでは、AIを「代わりに書く存在」ではなく、「考えを引き出し、形にするパートナー」として位置づけています。
生成された文章は、そのまま使うことも、ユーザー自身の言葉に書き換えることも可能です。
「AIに書かされた文章」ではなく、自分の想いや考えが反映された記事として発信できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341330/images/bodyimage2】
■ 作って終わりにしないホームページへ
本機能の追加により、
コムログクラウドは、
● ホームページを作る
● 初期設定を整える
● 記事を書いて育てていく
という一連の流れを、AIのサポートで継続しやすい環境へと進化しました。
________________________________________
■ 無料で試すことができます
「記事を書くAIサポート機能」は、無料でお試しいただくことが可能です。
https://cloud.comlog.jp/trial.html
ホームページは「作ること」より「育てること」が難しい
■ 今後について
株式会社イーハイブでは、
今後も 「伝えたい想いを、無理なく形にできる」 サービスを目指し、
コムログクラウドの機能改善・AI活用を進めてまいります。
【株式会社イーハイブ 代表取締役 平井良明のコメント】
ホームページや記事作成において、多くの方がつまずくのは「文章力」ではなく、何を、どんな順番で考えればいいのか分からないことだと、私たちは考えています。今回追加した「記事を書くAIサポート機能」は、AIが代わりに文章を書くためのものではありません。利用する方の想いや考えを、質問を通して整理し、形にしていくためのサポート役として設計しました。ホームページや記事は、最初から完璧である必要はありません。
少しずつでも、自分の言葉で発信を続けていくことが大切だと考えています。
コムログクラウドは、「作って終わり」ではなく、育てながら使い続けられるホームページづくりを、AIの力で支えていきたいと思っています。
＜株式会社イーハイブ：インターネット関連＞
商号 株式会社イーハイブ https//www.i-hive.co.jp/
設立 1997年12月1日
本社 福岡市中央区天神4-8-2
代表取締役 平井良明
配信元企業：株式会社イーハイブ
