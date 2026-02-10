2026年幕開け・若手ファイター続々出場！ 今大会から 5分1R新シリーズ ｢ニュージェネレーションファイト=NGF｣スタート！戦いの火ぶたが切って落とされる 2026年2月23日（祝・月）に開催！！
大阪府吹田市を拠点に日本発祥のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）の製造から販売まで行っているBODYMAKER 株式会社( 本社: 大阪府吹田市、代表取締役社長: 長淵 翔)よりお知らせです。
2026年2月23日（祝・月）に「BODYMAKER presents GLADIATOR 034at OSAKA 176box」を開催します。今回もBODYMAKER がメインスポンサーとして大会を全面的にバックアップします。2026年「GLADIATOR 034」幕開け。日韓対抗戦3試合ヅッキーニョス×クォン?ヨンビン、國頭武×ナム?ヒョヌ上田祐起がK-レス強キム・ウンソンが決定！今大会では上位カードとしてライト級、フェザー級、バンタム級で今年こそはベルトを巻かんとする選手達が、韓国勢との国際戦に挑む。ライト級ではチハヤフル・ヅッキーニョスが、クォン・ヨンビンと対戦。ライト級元年となった昨年、モンゴル遠征も経験し3勝1敗と結果を残したヅッキーニョス。対戦相手のクォン・ヨンビンは戦績1勝1敗ながら、この一戦をステッピングボードにしようと決死の覚悟で来日する。とはいえヅッキーニョスとしては、ライト級チャンピオン小森真誉に挑戦するために韓国の未知強をしっかりと仕留めたい一戦となる。そしてチャンピオン南友之輔がRoad to UFC出場を狙うバンタム級戦線で、上田祐起が初の国際戦に挑む。昨年11月大会で吉野光に敗れ、再起戦となる今回。上田祐起が迎え撃つキム・ウンソンは、キャリア4勝2敗ながらRING Championshipでは既にタイトル経験のある元グレコローマンレスラーで、ジュニア世界選手権で準優勝をいう結果を残している。2026年2/23 ｢GLADIATOR034｣戦いの火ぶたが切って落とされる。また、会場内では、「コンバットウェア」や、「スポーツウェア」、「トレーニンググッズ」などの人気商品が並ぶ販売ブースを設置します。ボディメーカーの商品を実際に手に取って選べるこの機会に是非とも販売ブースにお立ち寄り下さい。
速報！注目対戦カード決定【BODYMAKER presents GLADIATOR 034 at OSAKA 176box】
【日韓対抗戦】■GLADIATORライト級5分3R
チハヤフル・ヅッキーニョス(MIBURO) vs Young Bin Kwon(Moira Training Center)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341251/images/bodyimage1】
【日韓対抗戦】■GLADIATORバンタム級5分3R
上田祐起(総合格闘技道場Reliable) vs kim eunsung(ピーボーイmma)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341251/images/bodyimage2】
【日韓対抗戦】■GLADIATORフェザー級5分3R
國頭武(BURST) vs Nam hyeon woo (EXTREME COMBAT)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341251/images/bodyimage3】
【大会概要】
■開催名：BODYMAKERpresents「GLADIATOR 034」
■2026年2月23日(祝・月)開場/12:00 開始/13:00予定
※オープニングファイト12:30開始予定
■会場：176box 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町5丁目7－25
■チケット料金【発売中】
VIP席 25,000円、自由席 9,000円 ※1歳よりチケットが必要
※出場選手は、怪我等の理由により変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■主催・問い合わせ・チケット販売
GFスポーツインターナショナル（073-499-7787) 9時～17時 日、祝休日
GLADIATORオフィシャルサイト公式HP
https://gladiator-fc.com/
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
配信元企業：BODYMAKER株式会社
2026年2月23日（祝・月）に「BODYMAKER presents GLADIATOR 034at OSAKA 176box」を開催します。今回もBODYMAKER がメインスポンサーとして大会を全面的にバックアップします。2026年「GLADIATOR 034」幕開け。日韓対抗戦3試合ヅッキーニョス×クォン?ヨンビン、國頭武×ナム?ヒョヌ上田祐起がK-レス強キム・ウンソンが決定！今大会では上位カードとしてライト級、フェザー級、バンタム級で今年こそはベルトを巻かんとする選手達が、韓国勢との国際戦に挑む。ライト級ではチハヤフル・ヅッキーニョスが、クォン・ヨンビンと対戦。ライト級元年となった昨年、モンゴル遠征も経験し3勝1敗と結果を残したヅッキーニョス。対戦相手のクォン・ヨンビンは戦績1勝1敗ながら、この一戦をステッピングボードにしようと決死の覚悟で来日する。とはいえヅッキーニョスとしては、ライト級チャンピオン小森真誉に挑戦するために韓国の未知強をしっかりと仕留めたい一戦となる。そしてチャンピオン南友之輔がRoad to UFC出場を狙うバンタム級戦線で、上田祐起が初の国際戦に挑む。昨年11月大会で吉野光に敗れ、再起戦となる今回。上田祐起が迎え撃つキム・ウンソンは、キャリア4勝2敗ながらRING Championshipでは既にタイトル経験のある元グレコローマンレスラーで、ジュニア世界選手権で準優勝をいう結果を残している。2026年2/23 ｢GLADIATOR034｣戦いの火ぶたが切って落とされる。また、会場内では、「コンバットウェア」や、「スポーツウェア」、「トレーニンググッズ」などの人気商品が並ぶ販売ブースを設置します。ボディメーカーの商品を実際に手に取って選べるこの機会に是非とも販売ブースにお立ち寄り下さい。
速報！注目対戦カード決定【BODYMAKER presents GLADIATOR 034 at OSAKA 176box】
【日韓対抗戦】■GLADIATORライト級5分3R
チハヤフル・ヅッキーニョス(MIBURO) vs Young Bin Kwon(Moira Training Center)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341251/images/bodyimage1】
【日韓対抗戦】■GLADIATORバンタム級5分3R
上田祐起(総合格闘技道場Reliable) vs kim eunsung(ピーボーイmma)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341251/images/bodyimage2】
【日韓対抗戦】■GLADIATORフェザー級5分3R
國頭武(BURST) vs Nam hyeon woo (EXTREME COMBAT)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341251/images/bodyimage3】
【大会概要】
■開催名：BODYMAKERpresents「GLADIATOR 034」
■2026年2月23日(祝・月)開場/12:00 開始/13:00予定
※オープニングファイト12:30開始予定
■会場：176box 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町5丁目7－25
■チケット料金【発売中】
VIP席 25,000円、自由席 9,000円 ※1歳よりチケットが必要
※出場選手は、怪我等の理由により変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■主催・問い合わせ・チケット販売
GFスポーツインターナショナル（073-499-7787) 9時～17時 日、祝休日
GLADIATORオフィシャルサイト公式HP
https://gladiator-fc.com/
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
配信元企業：BODYMAKER株式会社
プレスリリース詳細へ