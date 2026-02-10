X投稿数でバトル！学習タイプ別総選挙キャンペーンを実施
株式会社ライトアップ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：白石崇、以下ライトアップ）が運営する「ワールドトーク」（https://www.worldtalk.jp/）は、2026年2月10日（火）より英語学習タイプ診断の結果を活用したX（旧Twitter）連動企画「X投稿数でバトル！学習タイプ別総選挙キャンペーン」を実施します。
日本人講師がメインのオンライン英会話サービス「ワールドトーク」は2011年にサービス開始し、現在340名を超える講師がレッスンを提供しております（2025年11月現在）。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340849/images/bodyimage1】
リリース背景
ワールドトークでは、英語学習を続ける中で「自分に合った学び方が分からない」という声を多くいただいてきました。
そこで、自分の学習傾向を気軽に知ることができる学習タイプ診断を、もっと身近に感じてもらうため、今回のX投稿キャンペーンを実施します。
学習タイプを投稿して共有することで、学び方の違いを知り、楽しみながら英語学習を続けるきっかけになればと考えています。
取り組み内容（詳細）
■キャンペーン名
X投稿数でバトル！学習タイプ別総選挙キャンペーン
■キャンペーン期間
2026年2月10日（火）～2026年3月13日（金）
■キャンペーン内容
本キャンペーンは、ワールドトーク公式が提供する「英語学習タイプ診断（16タイプ）」の結果をX（旧Twitter）に投稿し、タイプ別の投稿数を競う総選挙形式のキャンペーンです。
キャンペーン期間中、16種類ある学習タイプの中で、最も多くXに投稿されたタイプを「No.1タイプ」として決定します。
期間中に「No.1タイプ」で指定ハッシュタグを付けて投稿したワールドトーク会員さまを対象に、会員さま1名につき1口として抽選を行い、抽選で5名さまに、ワールドトークで使える1,000ポイントをプレゼントします。
投稿はキャンペーン期間中、同一会員さまによる複数回のご投稿が可能ですが、当選の権利はお一人さま1回限りとなります。投稿回数によって当選確率が変わることはありません。
期間中は、中間速報としてタイプ別の投稿数ランキングを、ワールドトーク公式サイト内の特設ページにて順次公開する予定です。
■参加方法
1.ワールドトーク公式が提供する「英語学習タイプ診断（16タイプ）」を受ける
2.診断結果画面から、X（旧Twitter）で結果をシェア
3.投稿の際に、以下の指定ハッシュタグ3つを付けて投稿
【指定ハッシュタグ】
#ワールドトーク #学習タイプ診断 #ご自身のタイプ名（例：#敏マネフクロウ など）
投稿例）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340849/images/bodyimage2】
以下のように速報をワールドトーク公式サイト内で公開
例）※画像はイメージです
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340849/images/bodyimage3】
■参加対象
ワールドトーク会員であれば、月額プラン加入の有無にかかわらずご参加いただけます。
※ポイント付与にはワールドトークの会員登録（無料）が必要です。
■当選発表
2026年3月下旬に、XのDMにて当選者さまへ直接ご連絡します。
会員IDをお伺いし、運営からポイントを付与いたします。
（2026年3月16日～19日の間に、運営事務局が抽選を行い当選者を決定します。）
