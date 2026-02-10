ナレフルチャットが『AI PRODUCTS NEXT AI TREND 2026』の生成AI部門で表彰されました
AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、2026年1月27日（火）に当社の法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」が「AIsmiley AI PRODUCTS NEXT AI TREND 2026」生成AI部門にて、 受賞したことを発表します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341275/images/bodyimage1】
■「AIsmiley AI PRODUCTS NEXT AI TREND」 とは
「AIsmiley AI PRODUCTS NEXT AI TREND」は、国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリーが優れたAIプロダクトを審査、選考、表彰する催しです。
今回の「AIsmiley AI PRODUCTS NEXT AI TREND 2026」は、2025年1月1日から2025年12月31日までの1年間を審査対象としており、「ナレフルチャット」は「生成AI部門」で選ばれました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341275/images/bodyimage2】
「AIsmiley AI PRODUCTS NEXT AI TREND」の詳細は、公式サイト（https://aismiley.co.jp/ai-products-trend-2026/）でご覧いただけます。
■生成AI部門 選出の背景
ナレフルチャットは、プロンプト支援や初心者向け教材、ナレッジ共有など、AIを組織に定着させる機能が凝縮されています。未経験者でも使いこなせる親切な設計と、チーム全体で知見を循環させる仕組みが評価されました。組織全体のAI活用能力を底上げし、文化として根付かせる盤石な体制が、選出の決め手となりました。
■ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341275/images/bodyimage3】
■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要
AIsmileyは人工知能を搭載したサービスの資料が請求できるAIポータルメディアです。
Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIプロダクトを選び、まとめて無料で資料請求できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341275/images/bodyimage4】
https://aismiley.co.jp/
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
