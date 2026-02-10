ガレージ用フロアマット市場：材料別、タイプ別、カスタマイズ別、サイズ別、厚さ別、流通チャネル別、最終用途別- 世界の予測（2026～2032年）
ガレージ用フロアマット市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均8.41%で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、ガレージ用フロアマット市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「ガレージ用フロアマットレポート」では材料選択、製品タイプ、流通チャネル、最終用途、カスタマイズ、サイズ、厚み、価格帯を明確な市場ニーズに結びつける洞察に富んだセグメンテーション手法を言及するほか、調達多様化、モジュール型製品設計、オムニチャネル対応、ライフサイクル価格設定、関税緩和を持続的競争優位性につなげる実践的提言を分析します。
世界のガレージ用フロアマット市場規模は、2025年に1億1,887万米ドルと評価され、2026年の1億3,027万米ドルから2032年には2億932万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1918951-garage-floor-mat-market-by-material-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 ガレージ用フロアマット市場：材料別
第9章 ガレージ用フロアマット市場：タイプ別
第10章 ガレージ用フロアマット市場：カスタマイズ別
第11章 ガレージ用フロアマット市場：サイズ別
第12章 ガレージ用フロアマット市場：厚さ別
第13章 ガレージ用フロアマット市場：流通チャネル別
第14章 ガレージ用フロアマット市場：最終用途別
第15章 ガレージ用フロアマット市場：地域別
第16章 ガレージ用フロアマット市場：グループ別
第17章 ガレージ用フロアマット市場：国別
第16章 米国のガレージ用フロアマット市場
第17章 中国のガレージ用フロアマット市場
第20章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・持続可能性への優先度はどのように製品開発に影響していますか？
サステナビリティはニッチな需要から主流の調達基準へと移行し、再生可能なポリプロピレン、再生ゴム配合、低VOCビニール代替品などの革新を推進しています。
・市場ニーズに結びつけるセグメンテーション手法は何ですか？
材料の階層化により、ポリプロピレン、PVC、ゴム、ビニールといった製品群が明確化され、それぞれがコスト耐薬品性・リサイクル性・触感特性の間でトレードオフを実現します。
・競合情勢分析で強調される点は何ですか？
製品革新、地域特化、プライベートブランド活動、オムニチャネル戦略がサプライヤーのポジショニングを再構築しています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
