ゼロエミッションへの切り札！工業用水素燃焼ボイラの世界市場は2032年までに急成長、戦略的投資が活発化
Global Info Research（本社：東京都中央区）は、市場調査レポート「工業用水素燃焼ボイラの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」を発表いたしました。本調査は、急速に拡大する工業用水素燃焼ボイラ市場の全貌を、販売数量・売上金額・価格動向・市場シェアなどの定量データと、競争環境・企業戦略に関する定性分析の両面から詳細に解析しました。業界の意思決定者にとって、将来展望を見据えた戦略的計画立案に不可欠な洞察を提供する包括的な内容となっています。
市場概況と核心的な定義
工業用水素燃焼ボイラとは、水素燃料（天然ガスとの混合または100%水素）を一次エネルギー源として利用するように特別設計された大規模な蒸気または温水ボイラを指します。産業プロセスに熱エネルギーを供給する一方、使用時の二酸化炭素排出を大幅に削減またはゼロにする画期的なソリューションです。世界的な脱炭素化の流れの中、その重要性は急速に高まっています。
無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1208808/industrial-hydrogen-firing-boiler
業界構造と市場の成長ドライバー
本レポートでは、業界チェーンの観点から市場を詳細に分析しています。
上流（サプライチェーン）： グリーン/ブルー水素供給業者、水素適合バーナー、水素脆化に強い材料を用いた部品、高度な燃焼制御システムなど。
中流（製造・統合）： ボイラメーカー及びシステムインテグレーターによる、Fire-tube/Water-tube水素燃焼ボイラの設計・製造、超低NOx燃焼技術の統合、安全性認証、包括的なソリューション提供。
下流（エンドユーザー・用途）： EPC契約者、産業用エネルギー事業者を通じ、化学、食品・飲料、製薬、石油化学、発電、繊維、製紙・パルプ、地域熱供給など、多岐にわたる産業分野で需要が拡大。
市場成長の主な推進力としては、産業界の脱炭素化目標の強化、厳格化する排出規制、低炭素水素の供給拡大、既存の化石燃料ボイラの更新需要が挙げられます。2025年における世界の販売数量は約470台に達し、市場平均価格は1台あたり約21万米ドルと推計されています。
競争環境と主要企業分析
本市場では、Bosch、Babcock & Wilcox、Viessmann、Fulton Boiler Works、Nationwide Boiler、Superior Boiler Technologies、Jericho Energy Ventures、Dunphy などのグローバル企業が競争を繰り広げています。当レポートでは、各社の販売実績、売上高、市場シェアを詳細に比較分析し、業界の競争構造と各プレイヤーの戦略的ポジショニングを明らかにしています。
市場セグメンテーション：製品タイプと用途別の詳細展望
今後の市場動向を理解する上で、細分化されたセグメント分析は極めて重要です。
製品タイプ別市場:
Fire-Tube Hydrogen Firing Boiler
Water-Tube Hydrogen Firing Boiler
その他 (Other)
用途別市場:
化学工業 (Chemical Industry)
食品・飲料工業 (Food and Beverage Industry)
製薬工業 (Pharmaceutical Industry)
石油化学工業 (Petrochemical Industry)
発電 (Power Generation)
繊維工業 (Textile Industry)
製紙・パルプ工業 (Paper and Pulp Industry)
