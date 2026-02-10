ホスピタリティ産業の成長と屋外ダイニングのトレンドに牽引され、世界の業務用屋外グリル市場は2035年まで着実な拡大が見込まれる。
世界の業務用屋外グリル市場は、食品サービス事業者が屋外環境向けに設計された耐久性と高性能を兼ね備えた調理ソリューションへの投資を拡大する中で、引き続き成長を続けています。2025年には40億6,000万米ドルと推定される市場規模は、2035年には71億3,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の予測期間中は年平均成長率（CAGR）5.79%で拡大すると見込まれています。この成長は、ホスピタリティ業界の構造変化、消費者の食の嗜好の変化、そしてアウトドアや体験型の食のコンセプトの世界的な拡大を反映しています。
屋外ダイニング文化が市場需要を加速
屋外ダイニングの人気が高まっていることは、業務用屋外グリル市場の中心的な成長エンジンとなっています。レストラン、ホテル、リゾート、フードトラック、ケータリング会社、イベント会場では、顧客エンゲージメントを高めながら大量の料理の調理を可能にする屋外調理設備をますます重視するようになっています。屋外グリルは、特に屋内スペースが限られている都市部のホスピタリティ施設において、ライブクッキング体験の創出、煙と炎による風味の融合、そして空間活用の最適化を可能にします。
さらに、多くの地域で好天が続き、屋外イベント、フェスティバル、そしてデスティネーションダイニングの増加も相まって、様々な環境条件下で安定した性能を発揮できる堅牢な屋外グリル機器の需要が高まっています。
技術の進歩がパフォーマンスと効率を向上
イノベーションは、業務用屋外グリル市場において依然として大きな特徴です。メーカーは、機器の寿命を延ばし、食品安全基準への適合性を確保するために、ステンレス鋼合金、鋳鉄、耐腐食コーティングなどの先進素材に注力しています。現代の屋外グリルは、高精度な温度制御、マルチゾーン調理面、赤外線加熱技術、そして高出力を維持しながら燃料消費量を削減する省エネバーナーなど、ますます多くの機能を備えるようになっています。
デジタル監視システムや自動点火制御などのスマート機能も、特に一貫性、業務効率、そして労働力への依存度の低減を求める高級フードサービス事業者の間で人気が高まっています。これらの技術革新は、業務用厨房において、性能、持続可能性、そして長期的な運用コストのバランスをとることに役立っています。
世界的なホスピタリティおよびフードサービスインフラの拡大
世界的なホスピタリティセクターの急速な成長は、業務用屋外グリルの長期的な需要を支え続けています。新興国では、ホテル、リゾート、クイックサービスレストラン、カジュアルダイニングチェーンが増加しており、成熟市場では既存の屋外調理インフラの改修・アップグレードに注力しています。屋上レストラン、ビーチサイドのダイニング、オープンコンセプトのキッチンへのトレンドは、市場見通しをさらに強固なものにしています。
同時に、フードトラックや移動式ケータリングサービスの台頭により、コンパクトでありながら大容量で、柔軟性と現地の安全規制への適合性を備えた屋外グリルへの継続的な需要が生まれています。こうした最終用途の多様化は、地域を超えて市場の収益基盤を拡大しています。
