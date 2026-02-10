マレーシアプラスチックコンパウンド市場は2033年までに20億2619万米ドルに達し、自動車、包装、持続可能なポリマー需要に牽引され年平均成長率（CAGR）7.6％で拡大する見込み
マレーシアプラスチックコンパウンド市場は、製造業高度化と建設・自動車・包装分野の需要拡大を背景に、安定した成長軌道を描いています。同市場は2024年の10億4,802万米ドルから、2033年には20億2,619万米ドルへと拡大すると予測されており、2025年から2033年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は7.6％に達する見込みです。東南アジアの中でもマレーシアは、石油化学基盤、輸出志向型製造業、政策主導の工業化戦略を兼ね備えており、プラスチックコンパウンドの生産・消費の両面で重要な市場として位置づけられています。
プラスチックコンパウンドとは、ベースとなるポリマーに添加剤、充填剤、強化材などを組み合わせることで、機械的強度、耐熱性、電気特性、外観品質などを用途別に最適化した材料を指します。耐摩耗性、難燃性、導電性といった機能性の付与により、建設、自動車、電子機器、包装など幅広い分野で不可欠な材料として位置づけられています。マレーシアでは製造業とインフラ関連投資の拡大により、こうした高付加価値プラスチック材料への需要が持続的に高まっています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/malaysia-plastic-compounding-market
インフラ整備が牽引する建設分野での需要拡大
マレーシアでは都市化の進展とともに、商業施設および住宅プロジェクトが増加しており、インフラ整備がプラスチックコンパウンド市場成長の主要因となっています。消費者の間でデザイン性や耐久性に優れたインテリア素材への関心が高まる中、配線、配管、ケーブル、防水シート、木質PVC複合材などにおけるPVCおよびCPVCの使用が拡大しています。これらの素材は、軽量性、施工性、耐久性の面で従来材料を上回り、建設業界のコスト効率と持続可能性の両立を支えています。
さらに、建設支出の増加とともに、金属や合金と比較して環境負荷の低い建材への需要が強まっています。軽量かつリサイクル性に優れたプラスチックコンパウンドは、こうした市場ニーズに合致しており、予測期間を通じて建設関連用途での採用が拡大すると考えられます。
バイオベース材料の台頭による市場制約
一方で、マレーシアプラスチックコンパウンド市場は、バイオベースポリマーの普及という構造的な制約にも直面しています。政府による環境規制の強化や持続可能性政策の推進により、石油化学由来ポリマーの使用に対する制限が一部産業で進んでいます。植物由来資源から製造されるバイオポリマーは、化石燃料依存の低減という観点から注目度を高めています。
ポリ乳酸（PLA）、ポリヒドロキシアルカノエート（PHA）、ポリブチレンサクシネート（PBS）などは高い生分解性を有し、農業資材や医療用途を中心に採用が進んでいます。これらの代替材料の浸透は、従来型プラスチックコンパウンドの需要拡大を一部抑制する要因となっており、市場参加企業にとっては製品ポートフォリオの高度化が求められています。
主要企業のリスト：
● BASF Sdn Bhd
● Melchers Malaysia
● Helistrom Sdn Bhd
● Polyplastics Asia Pacific Sdn Bhd
● The Inabata Group
● CIPC Resin
● Sin Yong Guan & Co.
● Eveready Manufacturing Pte Ltd.
● Compounding and Coloring Sdn Bhd
● Sheng Foong Plastic Industries Sdn Bhd.
工業化政策がもたらす中長期的な成長機会
プラスチックコンパウンドとは、ベースとなるポリマーに添加剤、充填剤、強化材などを組み合わせることで、機械的強度、耐熱性、電気特性、外観品質などを用途別に最適化した材料を指します。耐摩耗性、難燃性、導電性といった機能性の付与により、建設、自動車、電子機器、包装など幅広い分野で不可欠な材料として位置づけられています。マレーシアでは製造業とインフラ関連投資の拡大により、こうした高付加価値プラスチック材料への需要が持続的に高まっています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/malaysia-plastic-compounding-market
インフラ整備が牽引する建設分野での需要拡大
マレーシアでは都市化の進展とともに、商業施設および住宅プロジェクトが増加しており、インフラ整備がプラスチックコンパウンド市場成長の主要因となっています。消費者の間でデザイン性や耐久性に優れたインテリア素材への関心が高まる中、配線、配管、ケーブル、防水シート、木質PVC複合材などにおけるPVCおよびCPVCの使用が拡大しています。これらの素材は、軽量性、施工性、耐久性の面で従来材料を上回り、建設業界のコスト効率と持続可能性の両立を支えています。
さらに、建設支出の増加とともに、金属や合金と比較して環境負荷の低い建材への需要が強まっています。軽量かつリサイクル性に優れたプラスチックコンパウンドは、こうした市場ニーズに合致しており、予測期間を通じて建設関連用途での採用が拡大すると考えられます。
バイオベース材料の台頭による市場制約
一方で、マレーシアプラスチックコンパウンド市場は、バイオベースポリマーの普及という構造的な制約にも直面しています。政府による環境規制の強化や持続可能性政策の推進により、石油化学由来ポリマーの使用に対する制限が一部産業で進んでいます。植物由来資源から製造されるバイオポリマーは、化石燃料依存の低減という観点から注目度を高めています。
ポリ乳酸（PLA）、ポリヒドロキシアルカノエート（PHA）、ポリブチレンサクシネート（PBS）などは高い生分解性を有し、農業資材や医療用途を中心に採用が進んでいます。これらの代替材料の浸透は、従来型プラスチックコンパウンドの需要拡大を一部抑制する要因となっており、市場参加企業にとっては製品ポートフォリオの高度化が求められています。
主要企業のリスト：
● BASF Sdn Bhd
● Melchers Malaysia
● Helistrom Sdn Bhd
● Polyplastics Asia Pacific Sdn Bhd
● The Inabata Group
● CIPC Resin
● Sin Yong Guan & Co.
● Eveready Manufacturing Pte Ltd.
● Compounding and Coloring Sdn Bhd
● Sheng Foong Plastic Industries Sdn Bhd.
工業化政策がもたらす中長期的な成長機会