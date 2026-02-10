【BS11放送連動配信】中国時代劇「蘭陵王」が2月10日からBS11+で見放題・単品レンタル配信をスタート！中国大陸No.1美男子の呼び声高いの「王の後宮」「美人心計」のウィリアム・フォン主演
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年2月10日（火）より中国時代劇「蘭陵王」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。配信は字幕版及び日本語吹替え版（ノーカット）をご用意しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341352/images/bodyimage1】
(C) 2013 Polyface Entertainment Group All Rights Reserved.,上海上影英皇文化発展有限公司,北京東王文化発展有限公司
中国時代劇「蘭陵王」のあらすじ
西暦600年頃の中国南北朝時代。北朝では戦乱が続いていた。その中で、北斉の皇族であり、美しさ故に戦いに赴く際には仮面をつけている不敗戦神・蘭陵王がいた。蘭陵王は宿敵・北周との交戦中、ひょんなことで北斉と北周の国境線上の仙人の村に迷い込んだ。その村の舞女で予知能力を持つ祖母に育てられた楊雪舞と出会い、惹かれていくのだが…。
キャスト
ウィリアム・フォン、 アリエル・リン、 ダニエル・チャン、 ジョージ・フー
スタッフ
プロデューサー : フランキー・チェン
【配信開始日】
2026年2月10日（火）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/ranryouou-sub?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/ranryouou?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル配信
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341352/images/bodyimage1】
(C) 2013 Polyface Entertainment Group All Rights Reserved.,上海上影英皇文化発展有限公司,北京東王文化発展有限公司
中国時代劇「蘭陵王」のあらすじ
西暦600年頃の中国南北朝時代。北朝では戦乱が続いていた。その中で、北斉の皇族であり、美しさ故に戦いに赴く際には仮面をつけている不敗戦神・蘭陵王がいた。蘭陵王は宿敵・北周との交戦中、ひょんなことで北斉と北周の国境線上の仙人の村に迷い込んだ。その村の舞女で予知能力を持つ祖母に育てられた楊雪舞と出会い、惹かれていくのだが…。
キャスト
ウィリアム・フォン、 アリエル・リン、 ダニエル・チャン、 ジョージ・フー
スタッフ
プロデューサー : フランキー・チェン
【配信開始日】
2026年2月10日（火）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/ranryouou-sub?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/ranryouou?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル配信
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
プレスリリース詳細へ