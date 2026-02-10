

©赤塚不二夫



豊島区は、トキワ荘マンガミュージアムにて、令和8年4月4日（土曜）から、特別企画展 赤塚不二夫生誕90周年 「ギャグマンガの王様誕生 赤塚不二夫展～すべては『ナマちゃん』から始まった～」を開催します。

本展では、"ギャグマンガの王様"こと赤塚不二夫の生誕90周年を記念し、少女マンガ家としてのデビュー期から、トキワ荘時代に生まれた転機のギャグマンガ『ナマちゃん』を経て、人気作『おそ松くん』、代表作『天才バカボン』へと至るまで、赤塚作品の変遷とその創作の秘密を、原画や資料を通して徹底解剖いたします。

さらに、今回新たに発見された、本展初公開の赤塚不二夫のインタビュー映像などを交えながら作品に込められた哲学や、人生の転機に深くかかわった人物たちとの関係性にも迫ります。

トキワ荘時代にはヒット作に恵まれず、自らも「パッとしなかった」と語る赤塚不二夫。そんな彼はいかにして覚醒し、"ギャグマンガの王様"と称される存在へと飛躍していったのでしょうか。表現者・赤塚不二夫の"内面"に迫る展示で、その創作の軌跡と独自の表現世界を紐解きます。

『ナマちゃん』とは

赤塚不二夫の記念すべき初のギャグ連載漫画（秋田書店「漫画王（まんが王・小学生画報）」1958年12月号～1962年5月号）。少年の日常や母親との家庭のことをおもしろ楽しく描いた『ナマちゃん』は、赤塚ギャグの原型ともいうべき記念碑的作品。

トキワ荘マンガミュージアム 特別企画展概要

・展覧会名：特別企画展 赤塚不二夫生誕90周年 「ギャグマンガの王様誕生 赤塚不二夫展～すべては『ナマちゃん』から始まった～」

・開催期間：令和8年4月4日（土曜）～令和8年7月26日（日曜）

※休館日：月曜（祝日の場合は翌平日）、5月7日（木曜）

・開催時間：午前10時～午後6時（入場は午後5時30分まで）

・特別観覧料：大人500円、小中学生100円（グッズ付き）

未就学児・障害者手帳をご提示の方及び介助者（1名まで）無料

・主催：豊島区、後援：公益財団法人としま未来文化財団、特別協力：フジオ・プロダクション

協力：トキワ荘協働プロジェクト協議会、企画制作：手筭プロダクション

メインビジュアルを掲載する場合は、必ず©の表記もお願いします。