NSW、第9回インフラメンテナンス大賞で優秀賞を受賞 ～IoTデータと3D空間の融合による「デジタルツイン設備管理」～

ITソリューションプロバイダのNSW株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役執行役員社長 多田 尚二、以下NSW）は、当社が提供するデジタルツイン設備管理サービス「ZeugMa（ジーグマ）」が、総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・国土交通省・防衛省が主催する第9回インフラメンテナンス大賞において「優秀賞（国土交通省）」を受賞したことを本日お知らせいたします。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340643/images/bodyimage1】

インフラメンテナンス大賞は、日本国内の社会資本のメンテナンス（以下、インフラメンテナンス）に係る優れた取り組みや技術を表彰・紹介することで、関係者の活動促進と産業の活性化、およびインフラメンテナンス理念の普及を図ることを目的としています。NSWが提供するデジタルツイン設備管理サービス「ZeugMa」は、遠隔でのセンサーやアラート情報の可視化機能と、その場にいるような感覚で設備を把握できる機能が、職員の人材育成に寄与するものとして評価され、第9回インフラメンテナンス大賞 優秀賞（国土交通省）を受賞いたしました。



■受賞内容

インフラ設備やITインフラの保守・点検業務は、リモートワークへの対応や、現場の状況をいかに臨場感ある状態で把握し共有できるかという課題を抱えています。

ZeugMaは、3D空間とITデータ監視技術を融合し、空間デジタルツイン上で設備情報を直感的に管理できる統合ダッシュボードです。現場感覚での運用保守を可能にすることで、トラブル対応の精度向上や業務効率化、省人化を実現。幅広い現場の安全性を高め、インフラメンテナンスの高度化に貢献します。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340643/images/bodyimage2】

NSWは今後も、デジタル技術を活用した設備・社会インフラのスマートメンテナンス化を推進し、持続可能で安全・安心な社会の実現に貢献してまいります。



■関連リンク

・スマートメンテナンスについて

https://dx.nsw.co.jp/solution/smart-maintenance/

・デジタルツイン設備管理サービス「ZeugMa」

https://dx.nsw.co.jp/solution/smart-maintenance/zeugma/

・「ZeugMa」紹介動画

https://www.youtube.com/watch?v=vHtCG8wyuoY

・インフラメンテナンス大賞

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/03activity/03_award.html



■NSW株式会社について

1966年創業。製造や流通など業種対応のシステム構築、ITインフラ設計・運用、自社データセンターを基盤としたクラウドサービスなどをワンストップで提供します。また、車載分野や通信・設備分野における組込みシステム開発とLSIやボードの設計開発も手掛けています。これらの実績を生かしIoT、AI、エッジコンピューティングなどの分野で新たな価値創造に取り組み、デジタル変革による社会と企業の持続的成長の両立に向け、DX実現のパートナーとしてお客様とのビジネス共創を推進してまいります。詳細はhttps://www.nsw.co.jp/ をご覧ください。



・本ニュースリリースに掲載している情報は、発表日時点のものです。

・各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。



■サービス内容に関するお問い合わせ先

NSW株式会社

サービスソリューション事業本部

営業統括部 第一営業部：三宅、松井

TEL ：03-3770-0096

E-mail：ml-zeugma@ml.nsw.co.jp



■報道関係者からのお問い合わせ先

NSW株式会社

コーポレートサービス本部

企画室 広報担当：竹中、田中

TEL：03-3770-4014

E-mail：kouhou@ml.nsw.co.jp

