グローバルで200万ブランドが利用するECプラットフォーム「Cafe24（カフェ24）」を運営するCAFE24 JAPAN株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：李 在碩、以下「Cafe24」）と、ソフトバンク株式会社の子会社で決済代行サービスを提供するSBペイメントサービス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：榛葉 淳、以下「SBPS」）は、実店舗やECモールを中心に出店・出品を行う事業者を対象に、自社ECサイトの立ち上げから運営までをワンストップで支援するパッケージ「Cafe24 PRO」とSBPSのオンライン決済サービスの連携を開始したことをお知らせいたします。

Cafe24とSBPSは、これまでもECプラットフォーム「Cafe24」とSBPSのオンライン決済サービスを連携して提供していましたが、「Cafe24 PRO」では、自社ECサイトの開設から運営まで必要なすべてが揃ったCafe24のネットショップ運営サービスと、SBPSが提供する包括的な決済ソリューションを組み合わせ、自社EC参入時の最大の障壁となる「運営リソース不足」と「決済導入の複雑さ」を一挙に解決する環境を提供します。

■「自社EC」参入を阻む「運営」と「決済」の壁

近年、ブランド構築や顧客データの活用を目的に、多くの事業者がECモールでの出店・出品に加えて、自社ECサイトの立ち上げによる販路の拡大を進めています。しかし、これまで実店舗やECモール出店・出品に特化してきた事業者にとって、自社ECサイトの立ち上げには以下のような高いハードルが存在していました。





・運営人材とノウハウの深刻な不足

「自社EC」参入を目指す事業者の多くが、「社内の人材不足」や「ノウハウの欠如」などの課題を抱えています。商品登録、SEO対策、カスタマーサポートなど、自社ECサイト特有の業務負荷が参入の足枷となっています。





・複雑化する決済設定と審査の長期化

自社ECサイトにおいて「カゴ落ち」を防ぐためには、クレジットカード決済に加え、PayPay（オンライン決済）などのウォレット決済や、キャリア決済といった多様な決済手段の導入が不可欠です。しかし、各決済機関との契約やシステム連携、審査などの初期構築には専門知識と時間を要し、自社ECサイトのオープンまでのリードタイムが長期化する要因となっています。

■Cafe24とSBPSによるワンストップ支援

両社はこれらの課題を解消するため、以下のソリューションを連携し、事業者が「商品」と「販売戦略」に集中できる環境を整備します。





・EC運営をプロが代行（Cafe24）

「Cafe24 PRO」は、ECサイトの構築から日々の運営までをCafe24が包括的に代行・支援するサービスです。ブランドの世界観を反映したサイト制作をはじめ、商品登録や注文処理、カスタマーサポートといった日々の実務、さらにはSEO対策や販促設定などのマーケティング施策に至るまで、ECサイトの運営に必要な業務をサポートします。これにより、社内にEC専任者が不在であっても、高機能な自社ECサイトをスムーズに立ち上げ、安定して運用することが可能になります。





・主要決済をまとめて導入（SBPS）

SBPSは、ECサイト向けに最適化された決済環境を提供します。クレジットカード決済（Visa、Mastercard、JCBなど）はもちろん、PayPay（オンライン決済）やキャリア決済、コンビニ決済など、日本の消費者が求める主要なローカル決済を、開発工数をかけずに一括で導入することが可能です。また、AIを活用した不正検知サービスなどの高度なセキュリティ対策も備えており、スピーディーかつ安全に、信頼性の高い決済環境を整えることができます。





Cafe24とSBPSは、運営や決済リソースに課題を持つ事業者が、スムーズに自社ECという新たな販路を開拓できるよう支援してまいります。両社の技術とノウハウを融合させることで、日本のEC市場の活性化と事業者の売上拡大に貢献してまいります。

■「Cafe24 PRO」で利用できる決済手段・決済オプション

※一部ご利用いただけない金融機関がございます。





【会社概要】

■CAFE24 JAPAN株式会社

■SBペイメントサービス株式会社



