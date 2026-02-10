有限会社キットカット（本社：滋賀県大津市、代表取締役：横江誠二、以下「キットカット」）は、独自開発のキースイッチと豊富なカスタマイズオプションを提供し、ゲーミングおよびカスタムキーボード市場で革新を追求するブランド「Akko」より、iPhone 17 Pro Maxに対応した、Akko初のスマートフォン向け物理キーボード一体型ケース「Akko MetaKey」を2026年2月10日（火）から国内販売開始いたします。

■製品情報

・Akko MetaKey（Space Black／Cloud White／Cosmic Orange）

メーカー希望小売価格(税込)：9,980円

■主な特徴

・かんたん接続ですぐに使用可能

iPhone本体と直接USBで接続することで、遅延の少ない安定した通信を実現。

・画面スペースを最大化

使えるディスプレイの面積が最大50％増え、作業がより快適に。毎日の生産性アップにつながります。

・好みに合わせて調整できるウェイト

背面に搭載されたウェイト(9g)を着脱することで、好みに合わせて重さを調整できます。

・マグネット内蔵で簡単装着

内蔵マグネットを搭載し、対応するモバイルバッテリーや充電器、スタンド、カーマウントなどに簡単に取り付け可能。毎日の使用をもっと快適にします。

・システムショートカットキー

重要な操作をワンタップで呼び出せるため、iOSでの作業がスムーズに進みます。

・ホワイトバックライトとインジケーター

各キーに白色バックライトを搭載。暗い場所でも見やすく、快適に入力できます。※iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

■販売開始日

2026年2月10日（火）

■販売店舗

・kitcut+オンラインストア・キットカット Amazon店・キットカット 楽天市場店・キットカット Yahoo!ショッピング店

■販売サイト

https://store.kitcut.co.jp/products/metakey

【Akkoとは】

Akkoはデザインを重視した革新的な周辺機器ブランドを構築するために中国深センにて2016年に設立されました。ライフスタイル型ゲーム周辺機器をコンセプトに「周辺機器を単なる道具以上のものにする」というミッションに意欲を燃やしています。Akkoはキーボードだけでなく、そのスイッチやキーキャップ、DIYキット、ケーブルなどキーボードを構成するあらゆるパーツを提供しています。Akkoは堅牢で一貫したサプライチェーンに支えられ、世界で最も多様なキーボードレイアウトを取り揃えたブランドのひとつです。Akkoの使命は、すべてのユーザーが希望の色、レイアウト、スイッチを見つけやすく、選択しやすくすることです。・公式サイト：https://en.akkogear.com/・日本公式X：https://x.com/AkkogearJP

【キットカットとは】

キットカットは、世界的に有名なテクノロジー企業のリセラーとして、滋賀県大津市にて1992年に創業されました。黎明期から販売、修理を手がけ、関西圏のユーザーの駆け込み寺として認知されておりました。また、インターネットが普及する以前から雑誌等での通信販売を積極的に行い、日本全国のユーザーに製品をお届けしてまいりました。1994年からは自社オンラインストア、2004年から楽天市場への出店を皮切りに、Amazon、Yahoo!ショッピングにて、店舗を展開しております。長年の通信販売での実績、取扱製品の特徴を確実にアピールできる知識と技術力、自社システムによる迅速なサプライチェーンの実現、この3本柱がキットカットの強みです。お客様の生活をより充実させ、快適にするサポートができるように。お客様の大きな期待を満たせるように。キットカットはそんな思いを込めて、日々営業しております。公式サイト: https://www.kitcut.co.jp公式X: https://x.com/kitcut_live公式Instagram: https://www.instagram.com/kitcut_live/© 2026 kitcut Co., Ltd All rights reserved.