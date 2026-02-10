TOKYO MXのビジネス情報番組「ええじゃない課Biz」で「ゲンバト」が紹介されました

TOKYO MXのビジネス情報番組「ええじゃない課Biz」で 製造現場のデジタル化を推進するSaaSプラットフォーム 「ゲンバト」が紹介されました ～番組映像を山善公式YouTubeで公開中～



ものづくり商社のリーディングカンパニーである株式会社山善（本社：大阪市西区、代表取締役社長：岸田貢司）が提供する製造現場のデジタル化を推進する複合型SaaSプラットフォーム「ゲンバト」（https://genbato.jp/）が、TOKYO MXのビジネス情報番組「ええじゃない課Biz」（放送日：2026年2月1日）で紹介されました。当社の公式YouTubeチャンネル「YAMAZENチャンネル」から、アーカイブ動画をご覧いただけます。





動画視聴はこちら：https://youtu.be/SqqutsISy8E（視聴時間：約6分）

「ええじゃない課Biz」は、企業の担当者がBtoB向けの商材やサービスを、アンタッチャブル柴田さん、アルコ＆ピースのお二人にプレゼンする番組です。本放送では、図面のデータ化による製造現場の課題解決をテーマに、当社の担当者が出演し、「ゲンバト」のサービスを実際の画面を用いてご説明しました。

■番組でご説明した「ゲンバト」のサービス

・「図面管理」：図面データを一元管理することで、必要な情報にすぐにたどり着く機能

・「作業手順書」：画像や動画をアップロードすることで、簡単に作業手順書を作成・共有できる機能

番組内では、図面管理のAI機能もご説明しました。図面の文字をテキストデータ変換できる/一括アップロードで、自動でファイルから情報抽出・図面登録できるという機能に、ご出演の皆さまから「すごい」と感嘆の声をいただきました。最後は、「部長」である柴田さんから無事“承認”をいただきました。ぜひ、動画にてゲンバトのサービス内容をご覧ください！

「ええじゃない課Biz」とは

世の中にはまだまだ知られていないBtoB向けの商材やサービスを、アンタッチャブル柴田さんやアルコ＆ピースのお二人が第3者目線を交えてわかりやすく紹介する番組です。

・番組名 ：ええじゃない課Biz

・放送局 ：TOKYO MX（関東ローカル・YouTubeほか）

・放送日 ：第1・第3 日曜日深夜25：35～

・出演者 ：柴田英嗣（アンタッチャブル）、アルコ＆ピースほか

・番組HP：https://eebiz.jp/

・番組公式YouTube：https://www.youtube.com/@biz4237

©TOKYO MX「ええじゃない課Biz」

番組で紹介した「ゲンバト」のサービスについて

１：図面管理（IT導入補助金2025対象ツール） https://genbato.jp/service/zumen.html

散らばって保管されている図面や関連書類を、クラウド環境で一元管理することでパソコン、タブレットでいつでもどこでも検索・閲覧可能。AI機能オプションサービスを併用することで、手作業を大幅に削減し、より高度な登録・管理機能を提供します。

２：作業手順書（IT導入補助金2025対象ツール）https://genbato.jp/service/qc.html

画像や動画をアップロードすることで、簡単に作業手順書を作成・共有できる機能。品質書類での標準化が可能です。

「ゲンバト」とは

「製造現場にちょうどいいデジタルを」をテーマにした、ものづくり企業向けの複合型 SaaSプラットフォームです。「使いたいものだけ」「すぐに始められる」「安価で手軽な」サービスで、製造現場・経営にまつわる様々な課題を解決できます。

ゲンバト公式サイト：https://genbato.jp/

【お問い合わせ先】

・問い合わせフォーム：https://genbato.jp/consultation/inquiry_form.html

・電話番号：06-6534-3087（受付時間）平日09：30～12：00、13：00～17：00

・よくあるご質問：https://genbato.jp/faq/index.html

今後も当社は、パーパスである「ともに、未来を切拓く」のもと、世界のものづくりと豊かなくらしをリードしてまいります。

※ ニュースリリースの内容は発表時のものです。

閲覧いただいている時点では内容が異なっている場合がありますのでご了承ください。