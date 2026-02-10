学校法人 東京農業大学（東京都世田谷区、学長・理事長 江口文陽）は、2026年2月10日（火）にWeb版広報誌「新・実学ジャーナル 2026年2月号」を発刊いたしました。

本誌は、学校法人東京農業大学のすべての学校での取り組みや産･官･学が連携した様々な研究やその成果について報告、解説いたします。

これまで紙媒体での発行としておりましたが、環境負荷の軽減やステークホルダーの皆様への迅速な情報配信を目的とし、2025年度からは電子媒体のみでの配信としております。

【新・実学ジャーナル2026年2月号 概要】

ー TOPIC！東京農業大学稲花小学校ー

2025年3月に初めての卒業生が誕生した東京農業大学稲花小学校（以下、農大稲花小）。

未知への挑戦を恐れず、子どもたちに“冒険心”を育む―農大稲花小は、東京農業大学の豊富な教育資源を活かし、体験型の学びを重視した教育を実践しています。

農大稲花小の魅力やこれからの学校運営について、第2代校長の杉原たまえ先生にお話を伺いました。

【新・実学ジャーナル2026年2月 掲載URL】

https://www.nodai.ac.jp/hojin/journal/2602/