biid株式会社（以下、ビード。本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：松尾 省三 Web: https://biid.jp/）は、運営する「大阪北港マリーナ（大阪府此花区 Web: https://www.hokkomarina.com/ ）」にて、SUPやウィンドサーフィンのボード保管を対象とした「ボードプラン入会金無料キャンペーン」を、2026年3月31日（火）までの期間限定で実施いたします。本キャンペーン期間中に新規ご入会いただくと、通常33,000円（税込）の入会金が全額免除となります。大阪北港マリーナのボードプランは、艇庫でのボード保管だけでなく、駐車場料金割引や施設利用料の優待といった充実した特典が受けられるのが大きな魅力です。春のシーズンインを前に、初期コストを抑えて快適なマリンライフを手に入れる絶好の機会を提供いたします。

キャンペーン実施の背景

SUPやウィンドサーフィンを楽しむ方々にとって、大きなボードの「自宅での保管場所」や「海までの運搬」は大きな負担となります。大阪北港マリーナの「ボードプラン」は、これらの悩みを解消し、思い立った時にいつでも手ぶらで海へ出られる環境を提供しています。今回のキャンペーンを通じて、初期費用のハードルをなくすことで、より多くの方に大阪北港マリーナを拠点としたアクティブなライフスタイルを提案します。

大阪北港マリーナ「ボードプラン」3つの特徴

大阪北港マリーナのボード会員には、利便性を追求した3つの大きなメリットがあります。

いつでも、手軽に海へエントリー

マリーナの営業時間内（9:00～17:00）であれば、ご自身のタイミングで自由にボードを出し入れいただけます。重いボードを運ぶ手間なく、思い立った時にすぐ大阪湾の海を楽しめる、ストレスフリーなマリンライフを提供します。※毎週火曜日は休館日となります。※出し入れ可能時間：9:00～17:00（火曜日を除く）

更衣室・温水シャワー完備で「そのままお出かけ」

海水や砂はマリーナでしっかり洗浄。清潔な更衣室、温水シャワー、ロッカーを完備しているため、マリンスポーツを楽しんだ後、そのままお仕事やディナーへ向かうことも可能です。

手ぶらでスマートに通える

重いボードを運ぶ必要はありません。大阪市内から車でわずか20分という好立地に加え、広大な駐車場も完備。移動のストレスから解放され、海へ向かう足取りが軽くなります。

キャンペーン概要

本キャンペーン期間中に「レギュラー会員・ボードプラン」へ新規ご入会いただくと、通常33,000円の入会金を全額免除いたします。キャンペーン名： ボードプラン入会金無料キャンペーン特典： 入会金無料 通常 33,000円（税込） ⇒ 0円対象： SUP、ウィンドサーフィンのボード保管を希望される新規入会者実施期間： 2026年2月10日(火)～3月31日（火）URL：http://hokkomarina.com/harbor/contractor/

【ご利用料金例】

入会申込金：33,000円 ⇒ 0円保証金：5,100円保証システム利用料：20,000円年間利用料：61,150円初年度総額：119,250円 ⇒ 86,250円※艇庫保管（全長4.5m以下）」を年払いでご利用の場合となります。詳しくはHPの料金表をご確認ください。

ボードプラン契約者の特典

会員になると、マリーナ内の各施設を以下の特別優待価格でご利用いただけます。 駐車場利用 ： 1日 3,000円 ⇒ 600円シャワー利用 ： 400円 ⇒ 無料スロープ使用 ： 1,400円 ⇒ 1,000円高圧洗浄機貸出： 4,000円 ⇒ 2,000円修理ヤード利用： 6,000円 ⇒ 3,000円

大阪北港マリーナとは

大阪市内からのアクセスも抜群。都市の喧騒からすぐの場所にありながら、海・空・風を感じる非日常の体験ができる「大阪北港マリーナ」は、マリンアクティビティ・クルージング・レストランが融合した複合型レジャー施設です。施設内では、パドルで漕ぐSUP（スタンドアップパドル）や、足漕ぎペダルで進むユニークなカヤック「HOBIE（ホビー）」など、初心者でも気軽に楽しめるマリンアクティビティをご用意。さらには、完全貸切のチャータークルーズで、舞洲・夢洲・USJエリアを海上から巡る贅沢な体験も可能です。また、海沿いの広々としたエリア「PARK HULL」では、ファミリーやお子様連れにも嬉しいリラックス空間を完備。レストランやBBQ施設「カフェ&ダイニング ヘミングウェイ」も併設されており、1日中のんびりと楽しめる、大阪唯一の都市型マリンリゾートです。

施設詳細

施設名称：大阪北港マリーナ〒554-0052 大阪府大阪市此花区常吉2-13-18電話番号：06-4400-5194営業時間：マリーナ 9:00～17:00 レストラン 11:00～20:00URL ：https://www.hokkomarina.com/

会社概要

会社名 ： biid株式会社代表者名： 代表取締役 松尾 省三所在地 ： 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4電話番号： 050-2018-0924HP ： https://www.biid.jp/事業内容： マリーナ、ビーチハウス等の施設運営、マリン関係アイテムの販売、レンタル

