からふるカフェ（所在地：大阪府枚方市楠葉朝日1丁目6-3、代表：林良和）は、卵・小麦アレルギーに対応したグルテンフリーのチーズケーキを展開する焼き菓子のテイクアウト専門店「からふるカフェ」の製品の安定供給・事業拡大を目指し、クラウドファンディングプロジェクトを2026年1月30日より開始しました。目標金額は250万円で、4月中旬からのリターン発送を予定しています。

アレルギーのあるお子様も家族と一緒に食べられるチーズケーキへのこだわり

https://camp-fire.jp/projects/852439/preview

催事販売で卵アレルギーを持つ子どものお母さんから「卵は使用していますよね」という質問が1週間で5件以上寄せられたことで、当店は卵アレルギーが子どもの最多アレルギー疾患であることを認識。既存のマフィンと同じ「体に優しいお菓子」というコンセプトをチーズケーキにも応用し、白砂糖の代わりに栄養素豊富な種子島製造の粗糖を使用しています。卵なしレシピの開発は困難で、焼き加減が繊細になるため試作を繰り返しました。現状の家庭用オーブン6台では焼きムラや温度管理の課題があり、幾度となく試行錯誤の末、しっとりした仕上がりのチーズケーキを完成させました。実際に卵アレルギーのお子さんが試食した際、初めてケーキを食べるお子さんが多く、「ケーキは絵本の中だけの食べ物だと思っていた」と答えたお子さんもいました。このエピソードからアレルギー体質のお子さんでも家族と一緒に笑顔で時間を共有できる環境づくりへの想いが強まりました。

グルテンフリー対応と充実したフレーバーラインナップ

チーズケーキはすべて小麦粉を使用せず米粉を使用し、グルテンフリーで提供されます。卵不使用の3種類（ホワイト・ストロベリー・ブルーベリー）に加え、卵を使用するプレーン・宇治抹茶を展開。フルーツフレーバーは香料やパウダーを一切使用せず、果肉をミキサーして直接練りこむという手間のかかる製造方法を採用しており、その結果フルーツ本来の味わいが生かされています。1人で食べきれるサイズ、持ち帰り時の型崩れを防ぐケース入りパッケージ、食べやすさといった利便性も考慮した設計となっています。

生産体制の課題と業務用オーブン導入による展開計画

現在、当店は家庭用オーブンを使用した製造を行っており、焼きムラや温度調整の手間によるタイムロスが課題です。業務用オーブンの導入により、庫内温度や焼き時間の自動調整が可能となり、生産効率が大幅に向上。これにより、卸販売やネット販売といった販売チャネルの拡大が実現し、より多くの顧客への供給体制の構築が可能になります。プロジェクトでは段階的な設備投資を予定しており、第1ステップでは約95万円、第2ステップでは250万円の支援を得て業務用オーブン導入を計画。集まった支援金を設備費およびリターン商品に充てる予定です。

クラウドファンディングのリターン内容

プロジェクトでは、卵不使用のチーズケーキセットをはじめ、全5種類を組み合わせたセット、ホールサイズのケーキなど多彩なリターンを用意。送料のことなどを考えると高額リターンになるほどお得感があるため、現状の看板商品であるマフィンとの組み合わせセットが1番人気になります。商品を希望しない支援者向けには、手書きのお礼状などの感謝リターンも用意されています。

会社概要

からふるカフェは、アパレル事業から転換した親子カフェをオープン後にコロナの影響で焼き菓子のテイクアウト専門に転換。小麦粉やバターを使用しない「体に優しいお菓子」をコンセプトに、マフィンを4年間販売してきたほか、グルテンフリーのポルボロンなど、なるべく添加物に配慮した製品を展開してきました。アレルギーを持つ人も持たない人も、誰もが安心して食べられるお菓子の製造・販売を継続し、地域に根ざした食の提案を行っています。