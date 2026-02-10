一般社団法人那須塩原市観光局（栃木県那須塩原市関谷448-4、局長：織田智富）は、那須塩原市内で開催される2つの「雛めぐり」イベントについてお知らせいたします。現在開催中の「黒磯雛めぐり」に加え、2026年2月7日（土）から「塩原のんびり湯っくり雛めぐり」が開幕し、市全体で春の訪れを祝う雛めぐりシーズンが本格化しています。期間や特色の異なる2つのエリアを巡ることで、那須塩原の多様な魅力を発見していただける絶好の機会です。歴史的な街並みが残る黒磯エリアで一足早い春を感じ、温泉情緒あふれる塩原エリアで特別な特典を手に入れる。那須塩原市全体を周遊する、この時期ならではの旅をご提案します。

■ 先行開催中！歴史と文化を訪ねる「黒磯雛めぐり」（1月15日～3月31日）

「日本一早い」をテーマに掲げる「黒磯雛めぐり」は、黒磯・鍋掛・東那須野・高林・板室温泉の5つのエリアで1月15日から開催中です。歴史ある旅館や飲食店、文化施設など、幅広いカテゴリーの店舗が参加し、街全体が雛祭りの雰囲気に包まれています。

【見どころ】

・時代を超えた雛人形明治時代に作られた七段・八段飾りやつるし雛（奥那須・大正村 幸乃湯温泉）、120年前の作品を含む130体以上の圧巻の段飾り（割烹石山）、無形文化財指定の人形師が手掛けた貴重な作品（生そば 冨陽）など、美術館級の展示が各所でお楽しみいただけます。・多彩な参加施設飲食店、宿泊施設、文化施設、土産物店など、様々な施設が参加。雛人形の展示だけでなく、限定メニューの提供や割引サービスなど、各店が趣向を凝らしたおもてなしで迎えます。

【スタンプラリー】

5つのエリア（黒磯・鍋掛・東那須野・高林・板室温泉）の参加施設を巡り、各エリア1つ以上、合計5つのスタンプを集めて応募すると、抽選でプレゼントが当たります。

【公式サイト】

参加施設の一覧や詳細な特典情報は、公式サイトをご確認ください。https://www.kuroiso-kankou.org/machimeguri/

■ 2月7日開幕！温泉と特典を楽しむ「塩原のんびり湯っくり雛めぐり」（2月7日～3月15日）

温泉街が華やかな雛飾りで彩られる「塩原のんびり湯っくり雛めぐり」が、2月7日（土）から開幕しました。約50の旅館や商店、飲食店が参加し、温泉情緒あふれる街並みを散策しながらスタンプラリーをお楽しみいただけます。

【見どころ】

・温泉むすめ「塩原八弥」特典スタンプを10個集めると、温泉むすめ「塩原八弥（やや）ちゃん」のオリジナル缶バッジをもれなくプレゼント。素敵な和雑貨又は宿泊補助券などが当たるガラポン抽選も選べます。ファン必見の特典です。・Wチャンス賞スタンプラリー達成者は、後日行われる1万円分の宿泊補助券が当たる抽選にも挑戦できます。・多彩なイベント 期間中は、琴の演奏（3/1、3/15）や十二単の着付け体験（3/1）、豪華景品が当たるフィナーレイベント（3/15）など、週末を中心に様々な催しが開催されます。・手作りワークショップ転写紙をカップやお皿に貼るポーセラーツ体験（2/22）など、旅の思い出になるワークショップも充実しています。

【雛めぐり限定メニュー】

「観る」だけではなく「食べる」体験も楽しんでください♪春の訪れを感じるお料理やスイーツが、２店舗で登場です！期間限定ですので、スタンプラリーをしながらぜひご賞味ください。

〇SUZUの森café「雛めぐり限定バタートースト（苺・レモン・小倉）」 800円バターが染み込んだ厚みのあるトーストに、ひなあられをトッピングしました。お味は３種類から選べます。モーニング（9時～11時）、ランチ（11時～15時）セットは1,100円（ドリンク付き）

〇カフェなないろはまぐりと白ワインのスープパスタ。みつばと手毬麩を添えました。ランチセット（11時～14時）は★のドリンク+100円

【公式サイト】

参加施設の一覧やイベント詳細、ワークショップの予約は公式サイトをご確認ください。https://www.siobara.or.jp/information/20260108/4557/

【那須塩原駅で雛人形がお出迎え】

那須塩原駅新幹線改札内にて人間国宝 原米州の雛人形（七段飾り）を展示しております。華やかなお雛さまが、訪れる方々をあたたかくお出迎えします。

■ この春は、那須塩原を巡る旅へ

歴史と文化の香る「黒磯雛めぐり」と、温泉とエンターテイメントが楽しめる「塩原のんびり湯っくり雛めぐり」。開催時期が異なる2つのイベントを組み合わせることで、より長く、より深く那須塩原の春をお楽しみいただけます。この機会にぜひ、那須塩原市全体を巡る旅をご計画ください。【本件に関するお問い合わせ先】一般社団法人那須塩原市観光局〒329-2801 栃木県那須塩原市関谷448-4TEL：0287-46-5326