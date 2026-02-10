結婚式の招待状・席次表・プチギフトなどウェディングアイテムを企画・販売する株式会社麻田(所在地：富山県高岡市、代表取締役社長：杉江 景子)は、女性著者15名による共同書籍 『覚悟が導いた「わたし」の生き方』(Rashisa出版)を、2026年2月10日に出版いたします。

https://www.amazon.co.jp/dp/4802135629/





覚悟が導いた「わたし」の生き方





本書は、忙しさや不安に気持ちを押し込めながらも、心のどこかで「このままの人生で、本当にいいのだろうか」と感じたことのある人に向けた一冊です。









■ 「こうじゃなきゃ」に縛られた人生から、一歩踏み出した女性たち

本書に登場するのは、仕事、結婚・離婚、子育て、介護、病気、お金、人間関係など、それぞれまったく異なる状況のなかで生きてきた15人の女性たちです。

彼女たちが共通して選んだのは、「誰かの期待どおりの人生」ではなく、「わたしとして生きる人生」。





特別な才能や、最初からの自信があったわけではありません。

泣きながら働いた日々、あきらめかけた瞬間、家族とのすれ違い、将来への不安。

何度も揺れ、迷い、立ち止まりながらも、小さな決意と選択を積み重ねてきた“等身大の女性たち”の記録です。









■ 選んだ道は違っても、想いは同じ

15人が選んだ道はそれぞれ異なります。しかし、根底に流れているのは、「わたしの人生を、あきらめない」という共通の想いです。





本書では、一人ひとりのストーリーに加え、そこから見えてきた気づきやメッセージも収録。

読み手が自分自身の人生と重ね合わせながら読める構成となっています。









■ 「大きな決断」ではなく、「小さな一歩」を肯定する一冊

人生を変えるのは、思い切った決断や完璧な準備ではありません。

「こうじゃなくていいのかもしれない」と気づいた瞬間と、そのあとに続く、ほんの小さな一歩。





本書は、

「何かを始めたいけれど一歩がこわい」

「自信がなくて挑戦できない」

「家族や周りの目が気になって動けない」

と感じている30～60代の女性をはじめ、

これから自分の生き方を見つめ直したいすべての人に向けた内容です。









■ 共同著者・杉江 景子について

株式会社麻田 代表の杉江 景子は、2009年に副業として自宅でネットショップを立ち上げ、OLを続けながら約6年間事業を継続。その後法人化し、現在は創業17年・13期目を迎えています。

生活を守りながら少しずつ積み上げる起業を実践してきた一人として、本書では自身の経験も交えながら参加しています。









■ 過去の出版実績

杉江は、2024年7月20日に初の著書 夢を叶える「おうち起業」を出版。

https://www.amazon.co.jp/dp/4772662456

同書は子育てと両立しながら始める起業の実践書として支持を集めました。





その後、多くの読者の声に触れたことが、

「ノウハウだけでなく、その背景にある人生や覚悟を伝えたい」

という想いにつながり、本書(2冊目)の出版に至っています。





【書籍概要】

書名 ： 『覚悟が導いた「わたし」の生き方』

著者 ： 女性起業家15名(共同著)

出版社 ： Rashisa出版

発行日 ： 2026年2月10日

価格 ： 1,650円(税込)

Amazon販売ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/4802135629/