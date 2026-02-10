株式会社キャリオット、アルコールチェック管理代行サービス「クリアGO」の取り扱いを開始

株式会社キャリオット

株式会社キャリオット（本社：東京都港区、代表取締役社長 齋藤 洋徳）がサービス展開するクルマと企業をつなぐドライバー働き方改革クラウド「Cariot（キャリオット、以下Cariot）」は、この度、株式会社アイポケット（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 赤澤 渡）が提供するアルコールチェック管理代行サービス「クリアGO」との連携を開始したことをお知らせします。

「Cariot」と「クリアGO」連携開始の背景

アルコールチェック管理代行サービス「クリアGO」

2023年12月1日より、道路交通法の改正に伴い、アルコール検知器を用いたアルコールチェックが白ナンバーの自動車を保有する多くの企業で義務化され、現在では多くの企業にとって必須の取り組みとなっています。

しかし、深夜・早朝・直行直帰の対応に苦慮している、従業員の数が多く、安全運転管理者がその対応で逼迫している、記録項目の過不足をはじめとする法令遵守ができているかどうか不安、というお声もCariotのお客様からよくお聞きします。

そういった背景を踏まえ、Cariotはこの度、株式会社アイポケット様が提供するアルコールチェック管理代行サービス「クリアGO」との連携を開始しました。

※Cariotで取り扱っているのは「クリアGO」の「コールセンター」サービスです。

「Cariot」と「クリアGO」の連携メリット

- 安全運転管理者の負担を大幅に削減：365日24時間専門スタッフが対応するので、深夜・早朝・直行直帰の対応業務がなくなります。- アルコールチェックの業務効率化：管理者が個別にチェック・承認作業をする必要がなくなり、ドライバーの待機時間も削減されます。- 法令を遵守した適正な運用：日常の確認を形骸化させずに運用、自社のリソースは本業に専念させることが可能となります。

Cariotのアルコールチェックと株式会社アイポケット様の「クリアGO」を一緒に使いたい、車両管理・アルコールチェックをデジタル化してかつ効率よく運用したい、コストをおさえてアルコールチェックのデジタル運用を開始したい、などをお考えのご担当者様は、ぜひ一度Cariotにお問い合わせください。

お見積り依頼・お問い合わせをしてみる :https://www.cariot.jp/alcohol_check/?utm_source=pr-times&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=FY25_WEB

Cariotのアルコールチェックについてはこちらをご確認ください。

https://www.cariot.jp/alcohol_check/

「クリアGO」のサービスについてはこちらをご確認ください。

https://www.alcohol-check.net/callcenter/

車両動態管理システム「Cariot」とは？

車両動態管理クラウドサービス「Cariot」は、車載デバイスをクルマに取り付ける、またはモバイルアプリを起動するだけで、クルマのデータを簡単に、リアルタイムに取得・可視化・活用できるシステムです。

安全運転管理、運転日報の自動作成やアルコールチェックのスムーズな実施はもちろん、車両とドライバーのデジタル管理や位置情報の取得など、車両管理のあらゆる課題を解決します。

これまでにも業界問わず、多くの企業様に導入いただき、ドライバーから管理者、さらには顧客にいたるまで、クルマに関わる全ての人々の働き方改革をご支援しています。

Cariotについて相談、質問がしたいという方は、製品サイト(https://www.cariot.jp/)よりお気軽にお問い合わせください。

営業車両、配送車両、フィールドサービス車両、工事車両など、400社以上（2025年9月末時点）の企業様にてご利用いただいています

株式会社キャリオットの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41330/table/128_1_9e5c473b62a5f55cf14390f3ade619f5.jpg?v=202602101051 ]