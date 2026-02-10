KAMSHA COMPANY LIMITEDとのシルバーパートナー契約締結のご案内
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、KAMSHA COMPANY LIMITEDと、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
シルバーパートナー契約内容
■内容
アカデミーアシスト
■契約期間
2026年2月1日～
KAMSHA COMPANY LIMITED 代表取締役 高松健太郎 様よりファン・サポーターの皆さまへ
この度、Kamsha Co., Ltd. は水戸ホーリーホック様のオフィシャルパートナーとしてご一緒させていただくこととなりました。
弊社は2022年にタイ王国にて設立され、サッカーを通じて現地の子どもたちの育成や教育に関わる事業を行っております。また、海外からタイを訪れる競技団体の皆様に向け、現地の人々との交流機会の創出にも取り組んでまいりました。
今後はタイに加え、香港・台湾・中国などアジア各国の方々と、日本の子どもたちがサッカーを通して交流できるイベントや企画を実施し、相互理解を深めていきたいと考えております。
水戸ホーリーホック様のスローガンである「人が育つ、街が育つ」に深く共感し、その理念をサッカーを通して実現されている点に賛同し、この度、サポートさせていただく運びとなりました。
弊社のグローバルな取り組みが、クラブのさらなる発展の一助となれば幸いです。
今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。
法人概要
■法人名
KAMSHA COMPANY LIMITED
■所在地
198/201 Golden Town Soi16, Surasak, Siriracha, Chonburi Thailand 20110
■代表者
最高経営責任者CEO Siriwan Srithapthim
代表取締役 高松健太郎
■事業内容
・サッカーでの留学支援や遠征コーディネート事業
■URL（Instagram）
https://www.instagram.com/kamsha_kamsha11?igsh=MXJ5eGUxdDRuczQ0cw%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/kamsha_kamsha11?igsh=MXJ5eGUxdDRuczQ0cw%3D%3D&utm_source=qr)