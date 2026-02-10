株式会社KINS、女性のライフステージに寄り添う腟内環境に着目したサプリメントをクリニック専売で新発売

株式会社KINS

マイクロバイオーム、いわゆる常在菌の研究を基盤としたヘルスケア事業を展開する株式会社KINS（本社：東京都、代表取締役社長：下川穣、以下「KINS」）は、女性の健康的な生活習慣をサポートすることを目的としたサプリメントを、医療機関専売商品として2026年2月10日より販売開始いたします。

本商品は、一般流通（ドラッグストア・一般EC）での販売は行わず、本商品を取り扱う医療機関内での販売、または医療機関受診時に発行される「クリニックID」を利用した専用ECサイトを通じてのみ購入可能な商品です。

本商品は、医療機関と連携した提供形態とすることで、生活者が自身の体調や生活習慣について考える機会を得られる環境づくりを目指します。

■ 開発背景

女性の体調はライフステージや生活習慣の影響を受けやすく、安心して相談できる環境の中で、自身の健康と向き合うことが重要であるとKINSは考えています。

近年、腸内や腟内を含むマイクロバイオームに関する研究が進み、女性の健康と生活習慣との関連性についての関心が高まっています。KINSでは、こうした研究知見を背景に、日常の健康管理をサポートする食品としてのサプリメントを開発しました。

本商品は、医療行為や治療を目的としたものではなく、医療機関での説明や相談を通じて提供される生活習慣サポート食品として位置づけています。

■ 商品の特長（食品としての位置づけ）

本商品は、ラクトバチルス属乳酸菌とラクトフェリンを組み合わせた設計となっております。当社の見解として、女性の体調やコンディションの感じ方は、生活習慣などによって個人差があることから、サプリメントの取り入れ方についても、一人ひとりに合った選択が重要であると考えています。

そこで本商品では、ラクトフェリン配合タイプを含むラインナップとすることで、日々のセルフケアのきっかけや入口をつくり、無理なく継続できる選択肢を提案します。なお、本商品はいずれも食品であり、特定の効果を保証するものではありません。

本商品は、女性のライフステージに寄り添うことを目的に、以下の点に配慮して設計されています。

- ラクトバチルス属乳酸菌を複数配合

健康的な生活習慣を意識する女性を想定し、日常的な摂取を前提とした設計

- ラクトフェリン配合

食品素材として幅広く利用されている成分を採用

- 継続しやすい設計

1日1粒目安、衛生面に配慮した個包装

- 品質管理体制

GMP認定工場にて製造

※本商品は医薬品ではなく、疾病の診断・治療・予防を目的としたものではありません。

■ クリニック専売・ID連携ECについて

本商品は、以下のいずれかの方法でのみ購入可能です。

- 本商品を取り扱う医療機関（クリニック）内での購入- 取り扱い医療機関を受診した方に発行される「クリニックID」を用いた専用ECサイトからの購入

医療機関を介した提供とすることで、生活者が自身の体調や生活習慣について考える機会を得られる環境づくりを目指しています。

■ KINSの取り組み

KINSは、マイクロバイオーム領域において解析技術や研究活動を継続し、その知見を食品・ヘルスケア領域に応用しています。今後も自社独自の研究に限らず、外部医療機関との連携を通じて、科学的視点を大切にしながら、生活者に寄り添う製品・サービスの提供を進めてまいります。

■ KINS代表取締役 下川穣コメント

女性の体調は正解が一つではないからこそ、安心して相談できる環境が大切だと考えています。本商品は治療を目的としたものではなく、日々の生活習慣と向き合うための選択肢の一つです。医療機関と連携することで、より納得感のある形でお届けしていきたいと考えています。

■ 商品情報

商品カテゴリ：サプリメント（食品）

販売開始日：2026年2月10日

販売形態：医療機関専売

購入方法：

- 取り扱いクリニック内- クリニック受診者向け専用EC（クリニックID利用）

商品詳細：https://medical.yourkins.com/(https://medical.yourkins.com/)

■ 注意事項

本商品は医薬品ではありません。

妊娠・不妊に関する診断、治療、予防を目的としたものではありません。

体調や体質に不安のある方は、医師等の専門家にご相談ください。