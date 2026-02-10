憧れのコートでパフォーマンス！シーホース三河「Super Girls練習生」募集開始。現役メンバーの直接指導を受け、4月のホームゲームに出演

この度、シーホース三河では「Super Girls練習生」を募集します！


毎週行っている練習会にも参加し、現メンバーから直接のアドバイスを受けながら、チア活動の雰囲気をダイレクトに感じることができます。また、4/11(土),12(日）のホームゲームでは、現メンバーと一緒にパフォーマンスをお披露目いただきます。


「今後、チアリーダーを目指したい！」「ホームゲームを一緒に盛り上げたい！」「ファンと一緒にチームの活躍を後押ししたい！」など熱い想いを持った方を大募集します。


ぜひ！ご応募いただき、試合会場で一緒にチームを応援しましょう！


また、「2026‐27シーズン　Super Girls オーディション」を、2026年6月20日(土)に開催予定をしております。こちらへのチャレンジを目指す方にとっては、事前に活動を体験できるほか、選考時の特典もございますので、ぜひ！ご応募をお待ちしております。





対象者

〇応募条件


・高校1年生以上


　※20歳未満の方は、保護者の同意書が必要。


・以下の練習日程のうち4回以上参加ができる方


　練習日:3/12(木)、3/19(木)、3/26(木)、4/2(木)、4/9(木)



〇求める人物像


・一緒に会場を盛り上げて、応援をするのが好きな方


・器械体操・チア・ダンス、パフォーマンス経験の習熟度は問わない


・人前に出て活動ができる方


活動期間

〇練習期間


2026年3月12日(木)～4月9日(木)


※毎週木曜日19:30～22:00



〇発表日


4/11(土),12(日）名古屋ダイヤモンドドルフィンズ戦


活動内容

ダンス・応援方法の受講および実演


活動場所

〇練習場所


アイシン体育館(住所：愛知県刈谷市昭和町2丁目3番地)


〇発表場所


スカイホール豊田(住所：愛知県豊田市八幡町1-20)


特典

- シーホース三河オリジナルTシャツ支給(1名×2枚)
- 応援グッズ支給
- 試合観戦招待ペアチケット進呈【(4/11(土)-12(日）vs名古屋D戦)】
- 2026-27シーズン「Super Girls オーディション」一次審査免除 ※6月20日(土)開催予定
※一次審査(書類選考)免除 → 二次審査(実技審査)からスタート

応募期間

2026年2月5日(木)～3月8日(日)23:59必着


応募方法

以下応募フォームにご入力の上、書類(１.もしくは、１.２.両方)をメールにて送付ください


Super Girls練習生応募フォーム :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTi-oNhajbRN8zHTpMUt3v1IjQzfCDUIMO2ttU0-1SKpi6gw/viewform

１.写真2枚(全身、上半身の各1枚)


- 縦写真で、容姿のわかる3か月以内に撮影したもの。(応募者当人のみ写っているもの)
- ファイルサイズを縮小(合計2MB程)して送付、もしくは「ファイル転送サービス」をご使用ください。

２.20歳未満の方は保護者の「同意書」も必要です。


押印済みの書類をスキャンまたは、写真データで提出。


Super Girls練習生 同意書 :
https://go-seahorses.jp/files/user/news/img/26/02/05/super-girls-2025-26-agreement.pdf

送付先


manage@go-seahorses.co.jp


シーホース三河「Super Girls練習生」係 宛


募集人数

12名(予定)


選考方法

書類選考の上、合格者へはメールでお知らせします。


結果回答日：2026年3月10日(火)


注意事項

- 交通費は、自己負担になります。(報酬はございません)
- 活動の詳細は結果回答に合わせご連絡します。
- 申込書の返却いたしませんのでご了承ください。
- 練習及び発表時の様子を公式HP、SNS等に掲載する場合がございます。あらかじめご了承ください。

個人情報の利用目的について

個人情報は「Super Girls練習生」に関する業務以外には使用いたしません。