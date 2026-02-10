憧れのコートでパフォーマンス！シーホース三河「Super Girls練習生」募集開始。現役メンバーの直接指導を受け、4月のホームゲームに出演
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
この度、シーホース三河では「Super Girls練習生」を募集します！
毎週行っている練習会にも参加し、現メンバーから直接のアドバイスを受けながら、チア活動の雰囲気をダイレクトに感じることができます。また、4/11(土),12(日）のホームゲームでは、現メンバーと一緒にパフォーマンスをお披露目いただきます。
「今後、チアリーダーを目指したい！」「ホームゲームを一緒に盛り上げたい！」「ファンと一緒にチームの活躍を後押ししたい！」など熱い想いを持った方を大募集します。
ぜひ！ご応募いただき、試合会場で一緒にチームを応援しましょう！
また、「2026‐27シーズン Super Girls オーディション」を、2026年6月20日(土)に開催予定をしております。こちらへのチャレンジを目指す方にとっては、事前に活動を体験できるほか、選考時の特典もございますので、ぜひ！ご応募をお待ちしております。
対象者
〇応募条件
・高校1年生以上
※20歳未満の方は、保護者の同意書が必要。
・以下の練習日程のうち4回以上参加ができる方
練習日:3/12(木)、3/19(木)、3/26(木)、4/2(木)、4/9(木)
〇求める人物像
・一緒に会場を盛り上げて、応援をするのが好きな方
・器械体操・チア・ダンス、パフォーマンス経験の習熟度は問わない
・人前に出て活動ができる方
活動期間
〇練習期間
2026年3月12日(木)～4月9日(木)
※毎週木曜日19:30～22:00
〇発表日
4/11(土),12(日）名古屋ダイヤモンドドルフィンズ戦
活動内容
ダンス・応援方法の受講および実演
活動場所
〇練習場所
アイシン体育館(住所：愛知県刈谷市昭和町2丁目3番地)
〇発表場所
スカイホール豊田(住所：愛知県豊田市八幡町1-20)
特典- シーホース三河オリジナルTシャツ支給(1名×2枚)
- 応援グッズ支給
- 試合観戦招待ペアチケット進呈【(4/11(土)-12(日）vs名古屋D戦)】
- 2026-27シーズン「Super Girls オーディション」一次審査免除 ※6月20日(土)開催予定
※一次審査(書類選考)免除 → 二次審査(実技審査)からスタート
応募期間
2026年2月5日(木)～3月8日(日)23:59必着
応募方法
以下応募フォームにご入力の上、書類(１.もしくは、１.２.両方)をメールにて送付ください
Super Girls練習生応募フォーム :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTi-oNhajbRN8zHTpMUt3v1IjQzfCDUIMO2ttU0-1SKpi6gw/viewform
１.写真2枚(全身、上半身の各1枚)
- 縦写真で、容姿のわかる3か月以内に撮影したもの。(応募者当人のみ写っているもの)
- ファイルサイズを縮小(合計2MB程)して送付、もしくは「ファイル転送サービス」をご使用ください。
２.20歳未満の方は保護者の「同意書」も必要です。
押印済みの書類をスキャンまたは、写真データで提出。
Super Girls練習生 同意書 :
https://go-seahorses.jp/files/user/news/img/26/02/05/super-girls-2025-26-agreement.pdf
送付先
manage@go-seahorses.co.jp
シーホース三河「Super Girls練習生」係 宛
募集人数
12名(予定)
選考方法
書類選考の上、合格者へはメールでお知らせします。
結果回答日：2026年3月10日(火)
注意事項- 交通費は、自己負担になります。(報酬はございません)
- 活動の詳細は結果回答に合わせご連絡します。
- 申込書の返却いたしませんのでご了承ください。
- 練習及び発表時の様子を公式HP、SNS等に掲載する場合がございます。あらかじめご了承ください。
個人情報の利用目的について
個人情報は「Super Girls練習生」に関する業務以外には使用いたしません。