憧れのコートでパフォーマンス！シーホース三河「Super Girls練習生」募集開始。現役メンバーの直接指導を受け、4月のホームゲームに出演

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

この度、シーホース三河では「Super Girls練習生」を募集します！

毎週行っている練習会にも参加し、現メンバーから直接のアドバイスを受けながら、チア活動の雰囲気をダイレクトに感じることができます。また、4/11(土),12(日）のホームゲームでは、現メンバーと一緒にパフォーマンスをお披露目いただきます。

「今後、チアリーダーを目指したい！」「ホームゲームを一緒に盛り上げたい！」「ファンと一緒にチームの活躍を後押ししたい！」など熱い想いを持った方を大募集します。

ぜひ！ご応募いただき、試合会場で一緒にチームを応援しましょう！

また、「2026‐27シーズン Super Girls オーディション」を、2026年6月20日(土)に開催予定をしております。こちらへのチャレンジを目指す方にとっては、事前に活動を体験できるほか、選考時の特典もございますので、ぜひ！ご応募をお待ちしております。

対象者

〇応募条件

・高校1年生以上

※20歳未満の方は、保護者の同意書が必要。

・以下の練習日程のうち4回以上参加ができる方

練習日:3/12(木)、3/19(木)、3/26(木)、4/2(木)、4/9(木)

〇求める人物像

・一緒に会場を盛り上げて、応援をするのが好きな方

・器械体操・チア・ダンス、パフォーマンス経験の習熟度は問わない

・人前に出て活動ができる方

活動期間

〇練習期間

2026年3月12日(木)～4月9日(木)

※毎週木曜日19:30～22:00

〇発表日

4/11(土),12(日）名古屋ダイヤモンドドルフィンズ戦

活動内容

ダンス・応援方法の受講および実演

活動場所

〇練習場所

アイシン体育館(住所：愛知県刈谷市昭和町2丁目3番地)

〇発表場所

スカイホール豊田(住所：愛知県豊田市八幡町1-20)

特典

応募期間

- シーホース三河オリジナルTシャツ支給(1名×2枚)- 応援グッズ支給- 試合観戦招待ペアチケット進呈【(4/11(土)-12(日）vs名古屋D戦)】- 2026-27シーズン「Super Girls オーディション」一次審査免除 ※6月20日(土)開催予定※一次審査(書類選考)免除 → 二次審査(実技審査)からスタート

2026年2月5日(木)～3月8日(日)23:59必着

応募方法

以下応募フォームにご入力の上、書類(１.もしくは、１.２.両方)をメールにて送付ください

Super Girls練習生応募フォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTi-oNhajbRN8zHTpMUt3v1IjQzfCDUIMO2ttU0-1SKpi6gw/viewform

１.写真2枚(全身、上半身の各1枚)

- 縦写真で、容姿のわかる3か月以内に撮影したもの。(応募者当人のみ写っているもの)- ファイルサイズを縮小(合計2MB程)して送付、もしくは「ファイル転送サービス」をご使用ください。

２.20歳未満の方は保護者の「同意書」も必要です。

押印済みの書類をスキャンまたは、写真データで提出。

Super Girls練習生 同意書 :https://go-seahorses.jp/files/user/news/img/26/02/05/super-girls-2025-26-agreement.pdf

送付先

manage@go-seahorses.co.jp

シーホース三河「Super Girls練習生」係 宛

募集人数

12名(予定)

選考方法

書類選考の上、合格者へはメールでお知らせします。

結果回答日：2026年3月10日(火)

注意事項

個人情報の利用目的について

- 交通費は、自己負担になります。(報酬はございません)- 活動の詳細は結果回答に合わせご連絡します。- 申込書の返却いたしませんのでご了承ください。- 練習及び発表時の様子を公式HP、SNS等に掲載する場合がございます。あらかじめご了承ください。

個人情報は「Super Girls練習生」に関する業務以外には使用いたしません。