【工務店DXを加速】工務店向けコミュニケーションアプリ「つながる家づくり plantable」が新料金プランを公開！

株式会社エフ・ディー・シー工務店向けコミュニケーションアプリ「つながる家づくり plantable（プランテーブル）」

システム・ソフトウェア開発会社、株式会社エフ・ディー・シー（本社：東京都千代田区、代表取締役：和田崇紀）は、工務店向けコミュニケーションアプリ「つながる家づくり plantable（プランテーブル）」において、より多くの工務店様が事業規模に合わせて最適なプランを選択できるよう、料金体系を全面的に刷新し、本日より新プランの提供を開始いたしました。

■ 新プラン公開の背景：すべての工務店に「ITの恩恵」を

住宅業界では現在、業務効率化や顧客満足度の向上が急務となっています。

しかし、「自社の規模に合うプランがない」「まずは試してみたいが初期コストがハードルになる」といった声も多く寄せられていました。

そこで弊社は、個人事業主様から大規模組織まで、あらゆるフェーズの工務店様がDX（デジタルトランスフォーメーション）を無理なくスタート・継続できるよう、4つの新プランを設定いたしました。

■ 新料金プランのラインナップ

- Trial（トライアル）プラン：まずは無料で体験「まずは操作感を確認したい」「自社のフローに合うか試したい」という工務店様向け。初期費用・月額費用0円で、plantableによるコミュニケーションの円滑さを気軽にご体感いただけます。- Small（スモール）プラン：少人数のチームに最適1～数名規模で運営されている工務店様向けのプランです。機能を必要最小限に絞ることで、コストを抑えながら現場のIT化・ペーパーレス化をスタートするのに最適です。- Standard（スタンダード）プラン：一番人気の標準プランplantableの主要な機能を網羅した、導入実績No.1のプランです。施主様との図面共有やチャット、工程管理など、標準的な業務フローをすべてデジタル化し、顧客満足度と業務効率を同時に高めます。- Pro（プロ）プラン：全機能開放・大規模組織向けすべての機能をご利用いただける、成長企業や大規模組織向けの最上位プランです。高度なカスタマイズ機能により、貴社独自の業務フローへの最適化が可能になります。多棟数にわたる進捗管理の一元化とリアルタイムな情報共有を実現し、家づくりに関わる全工程のDX（デジタルトランスフォーメーション）を強力に推進します。

※各プランの詳細については、公式サイトの料金ページをご覧ください。

■【先着3社限定】初期費用30万円が0円に！「冬の導入費用無料キャンペーン」実施中

期間中に新規でお申し込みいただいた工務店様を対象に、導入費用（初期費用）を全額無料とするキャンペーンも実施中です。

キャンペーン内容：初期導入費用通常30万円が無料

対象プラン：Small / Standard / Pro プラン

期間：2026年1月20日（火）～2026年3月31日（火） 先着3社限定

新料金プランの「月額コストの最適化」と、本キャンペーンの「初期費用0円」を組み合わせることで、過去最も導入ハードルが低いタイミングとなっております。

ぜひこの機会にご検討ください。

■工務店向けコミュニケーションアプリ「つながる家づくり‐plantable‐」について

「つながる家づくり-plantable-」は、お施主様との新しいコミュニケーションの形を提供する工務店のためのメッセンジャーアプリです。数々のプロジェクトを20年以上に渡り成功させてきたITの専門家である弊社が、工務店と共同開発して生まれたのが「工務店向けコミュニケーションアプリ」です。お施主様とのつながりをより強いものに、理想の家づくりの打合せをひとつのtableを囲んでお話しするように気軽に、工務店様に寄り添い課題解決をお手伝いします。

- 「言った言わない」をなくしたい- 仕様打合せをスムーズに進めたい- 案件情報や予定の共有をカンタンにしたい

こんな悩みをお持ちの工務店様にオススメです。

■株式会社エフ・ディー・シー 会社概要

社名：株式会社エフ・ディー・シー

代表取締役：和田 崇紀

本社所在地：東京都千代田区神田須田町2-17-18 クリスタルビル 5階

設立 ： 1997年2月7日

事業内容 ： システム開発・コンサルティング業務・情報処理サービス

ネットワークサービス、システム製品の販売・導入

