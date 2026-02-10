【札幌】泉 亮、iTunes Store R&B／ソウル1位・HOT100年間チャート選出後初の新曲「Let it slow」を2月13日(金)配信。3ヶ月 連続リリースと東京開催イベントへ続く現在地

LIBRA Creative Works合同会社

iTunes Store R&B／ソウル チャート1位、さらに「SAPPORO HOT100」週間チャート最高3位（邦楽1位・12週連続チャートイン）、同年間チャート43位(https://entertainment.libra-sapporo.com/RyoIzumi/wp-content/uploads/2026/02/2025%E5%B9%B4%E9%96%93%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%88.pdf)への選出など、近年その存在感を大きく広げてきた札幌のシンガーソングライター・泉 亮(https://entertainment.libra-sapporo.com/RyoIzumi/)が、2026年2月13日（金）、新曲 「Let it slow」(https://entertainment.libra-sapporo.com/RyoIzumi/wp-content/uploads/2026/01/Let-it-slow-release-trailer.mp4) をデジタルリリースする。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wc3DwYGbqFA ]

『Let it slow』 Ryo Izumi official trailer

音楽活動に加え、NPO法人SOUND FOUN(https://entertainment.libra-sapporo.com/nmn/) を通じた取り組みなど、音楽の在り方そのものを問い続けてきた泉。楽曲と活動の両面が評価され、結果として多くのメディアに取り上げられてきた流れの中で生まれたのが、本作「Let it slow」である。



忙しさの中で、心だけが置いていかれないように。「Let it slow」は、夜の空気の中で、はやる気持ちと、ゆっくりと重なっていく感情を描いたR&Bナンバー。正解のない未来へ急ぐあまり、心を置いてきぼりにしてしまうよりも、「今この時間」を大切にすること。サビで繰り返される“ Let it slow / love is grows ”というフレーズには、ゆっくりでいい、心が追いつく速度で進めばいいという、泉自身のメッセージが込められている。情報と言うノイズと、忙しさに追われながら現代を生きる人々に向けた、“ 自分の心のままに過ごす夜 ”に寄り添う一曲だ。



フロア感と余白が共存するサウンドアプローチ、トラックアレンジは、ミニマルなビートと低域のグルーヴを軸に構成。R&Bを基盤としながらも、フロアミュージックの質感を取り入れたアーバンなアプローチが特徴となっている。



踊りながら音に身を委ねることも、静かに耳を傾けることもできるバランス感は、近年の泉 亮の楽曲制作における成熟を感じさせる。

前作同様、Dolby Atmos への対応により、音像の奥行きや空間の広がりが立体的に表現され、リスナーが音の中に身を置くような没入感を生み出している。また、泉 亮の楽曲は 4th アルバム「ONE」(https://music.apple.com/jp/album/one/1842551584)以降、全世界150以上の配信サイトを通じてリリース されており、その音楽は国内にとどまらず、世界へと届けられている。

《制作クレジット》

2026年2月13日（金）配信リリース 「Let it slow」ジャケット

Music & Lyrics: Ryo Izumi

Arrangement: Nobuhiro Denda

Recording / Mixing / Mastering / Dolby Atmos Mix:Yusuke Hayashi（HIT STUDIO）

アーティストコメント

「最近は、前に進むことと同じくらい、急がずに立ち止まることも大事だと感じています。

この曲は、忙しさの中で置いてきてしまいがちな “ ありのままの心、ありのままの自分 ” に寄り添う為の歌です。音に身を委ねながら、今この時間の大切さを感じてもらえたら嬉しいです。」─ 泉 亮

リリース情報

タイトル：『 Let it slow 』

アーティスト：泉 亮

リリース日：2026年2月13日（金）

形態：デジタル配信

配信：Apple Music / Spotify / 他 国内外主要配信サービス

Dolby Atmos対応

今後の展開

泉 亮 は本作「Let it slow」のリリースをはじめ、3月には札幌出身アーティスト3名による共同制作楽曲「What I NEED Is All I Need」 をリリース予定。

本作は、FM NORTH WAVE(https://www.fmnorth.co.jp/)で番組を持つ 泉 亮(https://entertainment.libra-sapporo.com/RyoIzumi/)、DEEP KEISEI(https://www.ldh.co.jp/management/keisei/)（株式会社LDH JAPAN）、KEI_HAYASHI(https://www.keihayashi.com/)（電通ミュージック・アンド・エンタテインメント）によるコラボレーションによって制作された。

さらに3月28日(土)には、楽曲のリリースと連動したイベント『New Music Note Sapporo in TOKYO(https://entertainment.libra-sapporo.com/nmn/)』(https://entertainment.libra-sapporo.com/nmn/)を LDH kitchen THE TOKYO HANEDA(https://www.ldhkitchen-thetokyohaneda.jp/) にて開催予定。本イベントは、株式会社LDH JAPAN が主催する " DEEP PRESENTS TOKYO VOICE MAGIC "(https://www.ldh.co.jp/news/detail.php?lang=jpn&site=LDH&newsid=0000053492) と 泉 が理事長を務める 次世代育成団体 NPO法人SOUND FOUN の主催イベント " New Music Note Sapporo "(https://entertainment.libra-sapporo.com/nmn/) により共同開催される。

4月にも新たな楽曲リリースを控え、泉 亮はアーティストとして、そしてNPO法人の理事長として、音楽活動と法人運営を並行させながら、自身の活動のみならず音楽の価値そのものを、札幌から全国へ、そして世界へと広げていく。

🎤 イベント情報

2026年3月28日(土)開催『New Music Note Sapporo in TOKYO』

イベント名：New Music Note Sapporo in TOKYO

開催日：2026年3月28日（土）

会場：LDH kitchen THE TOKYO HANEDA

出演：泉 亮、DEEP KEISEI、KEI_HAYASHI ほか

主催：株式会社LDH JAPAN / NPO法人SOUND FOUN

公式サイト：https://entertainment.libra-sapporo.com/nmn/

🏢 団体概要

NPO法人SOUND FOUN

所在地：北海道札幌市

設立：2025年10月

事業内容：音楽・芸術を通じた人材育成、地域文化振興、社会貢献活動

公式サイト：https://entertainment.libra-sapporo.com/nmn/

🏢 会社概要

LIBRA Creative Works合同会社

所在地：北海道札幌市

事業内容：建設、音楽制作、アーティストマネジメント、イベントプロデュース

公式サイト：https://www.libra-sapporo.jp



各種お問い合わせはこちら：https://libra-sapporo.jp/contact/