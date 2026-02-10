ルー大柴さんとAPAコーポレーションがイメージキャラクター契約を締結

株式会社APAコーポレーション

株式会社APAコーポレーション（東京都中央区 代表取締役社長：岡田憲己）はルー大柴さんをイメージキャラクターとしてお迎えしたことをお知らせいたします。

「寝耳にウォーター」「トゥギャザーしようぜ」などの“ルー語”で1990年代に一大ブームを巻き起こし、俳優として舞台・ドラマでキャリアを重ねた後、バラエティ番組において唯一無二の存在感を確立したルー大柴さん。 英語を織り交ぜたポジティブなトークと奥行きのあるキャラクターにより、長年にわたり幅広い世代から支持を集めてきました。 その唯一無二で長きにわたり愛される存在はAPAコーポレーションの水溶性珪素ウモと重なるものがあります。 このたび当社は、「信頼感」や「王道感」を象徴し、第一線で活躍を続けるルー大柴さんを、APAコーポレーションのイメージキャラクターとして起用いたしました。





⬛︎タレントプロフィール

ルー 大柴（ルー おおしば、（1954 年〈昭和 29 年〉1 月

14 日 - ）タレント、俳優、茶人。

本名：大柴 亨（おおしば とおる）

遠州流茶道師範。茶名は大柴宗徹。株式会社Carino 所属。

株式会社 Carino

http://www.carino-models.com/lou/index.html

株式会社Carino

代表取締役 増田順彦

carinomasuda@gmail.com

⬛︎株式会社APAコーポレーション

APA コーポレーションは、独自製法で開発した水溶性珪素(ケイ素)「ウモ」の原料メーカー。鉱物や植物を原料に微量ミネラルであるケイ素(シリカ)を水溶性の状態で抽出、美容や健康に人気のシリカ水の約500 倍の高濃度のケイ素(シリカ)を含有する水溶性珪素ウモ濃縮溶液は医療分野を始め食品、化粧品、農業畜産など様々な分野においての未来を切り拓く機能性素材として活用されています。産学連携により豊富なエビデンスを取得することでクオリティーにおいて競合他社との完全な差別化に成功し原料シェア 90%以上を維持し年間約 500 トンの水溶性珪素を製造しています。

会社名: 株式会社 APA コーポレーション

所在地: 東京都中央区京橋 1-5-12 マルヒロ八重洲ビル 4 階

代表取締役: 岡田憲己

創業：2004 年 8 月

ホームページ: https://www.apa-corp.jp/

事業内容: 水溶性珪素 umo、イオン化マグネシウム IMG、イオン化ミネラル GLMの原料メーカー、グレイトソルトレイクのバスソルト総輸入元