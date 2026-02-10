海鮮鍋50％オフ！人気の海鮮を詰め込んだ『至福の海鮮鍋を50％オフ』2,178円→1,089円(税込/1人前)で提供！夢酒渋谷店限定

至福の海鮮鍋とは？

株式会社ALL GRACE

大粒赤海老、ブリ、白子、あん肝が入った海鮮鍋です。

赤海老の味噌や白子、あん肝からの出汁が最高で〆の雑炊まで楽しめる。

50％オフキャンペーン詳細

通常価格2,178円(税込/1人前)→→→1,089円(税込/1人前)

期間:2/12(木)～3/5(木)

※別途2ドリンク、2フード/1名のご注文お願いします

※入店時or予約時お声掛けください

※金曜日は18:00までの来店or21:45以降来店でOK

開催店舗:夢酒渋谷店

電話：03－6455－0399

住所：東京都渋谷区道玄坂2-15-1 ノア道玄坂2F

https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13308421/ (食べログ)

https://g.co/kgs/ZhKe5JL （Google）

至福の海鮮鍋が誕生するまで・・・

https://youtube.com/shorts/5gL11452Lnc?si=B03m4KcV7rYx7Qv9

〈系列店舗〉

店名：夢酒新宿本店

電話:03-6457-3903

住所：東京都新宿区歌舞伎町2-39-5 2F

https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13194396/ (食べログ)

店名：富士喜商店渋谷店

電話:03-6416-9952

住所：東京都渋谷区宇田川町33-1 グランド東京渋谷ビル201

https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13297074/ (食べログ)

店名：富士喜商店新宿総本店

電話：03－6279－3960

住所：東京都新宿区西新宿7-5-5 プラザ西新宿 B1F

営業時間：月～金16:00～、土・日・祝14:00～

https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13273192/ (食べログ)

店名：富士喜商店池袋本店

電話：03－6709－0459

https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13243445/ (食べログ)

スタッフも募集中！！

https://www.youtube.com/channel/UCr-wbd7Q8XBkCH-2nJ0JAHQ （YouTube）

https://vt.tiktok.com/ZSRjJ4phc/ （TikTok）

［日本酒口コミサイト］

SAKEdatabank

https://sakedatabank.com



［会社概要］

株式会社ALL GRACE

本社：東京都新宿区歌舞伎町2－39－5 2F

代表取締役：羽染陽一朗

設立：2018年1月

資本金：999万円

ホームページ：https://ltg-call.com/all-grace/