海鮮鍋50％オフ！人気の海鮮を詰め込んだ『至福の海鮮鍋を50％オフ』2,178円→1,089円(税込/1人前)で提供！夢酒渋谷店限定
至福の海鮮鍋とは？
大粒赤海老、ブリ、白子、あん肝が入った海鮮鍋です。
赤海老の味噌や白子、あん肝からの出汁が最高で〆の雑炊まで楽しめる。
50％オフキャンペーン詳細
通常価格2,178円(税込/1人前)→→→1,089円(税込/1人前)
期間:2/12(木)～3/5(木)
※別途2ドリンク、2フード/1名のご注文お願いします
※入店時or予約時お声掛けください
※金曜日は18:00までの来店or21:45以降来店でOK
開催店舗:夢酒渋谷店
電話：03－6455－0399
住所：東京都渋谷区道玄坂2-15-1 ノア道玄坂2F
至福の海鮮鍋が誕生するまで・・・
〈系列店舗〉
店名：夢酒新宿本店
電話:03-6457-3903
住所：東京都新宿区歌舞伎町2-39-5 2F
店名：富士喜商店渋谷店
電話:03-6416-9952
住所：東京都渋谷区宇田川町33-1 グランド東京渋谷ビル201
店名：富士喜商店新宿総本店
電話：03－6279－3960
住所：東京都新宿区西新宿7-5-5 プラザ西新宿 B1F
営業時間：月～金16:00～、土・日・祝14:00～
店名：富士喜商店池袋本店
電話：03－6709－0459
