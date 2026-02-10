海鮮鍋50％オフ！人気の海鮮を詰め込んだ『至福の海鮮鍋を50％オフ』2,178円→1,089円(税込/1人前)で提供！夢酒渋谷店限定

写真拡大 (全6枚)

株式会社ALL GRACE

至福の海鮮鍋とは？

大粒赤海老、ブリ、白子、あん肝が入った海鮮鍋です。


赤海老の味噌や白子、あん肝からの出汁が最高で〆の雑炊まで楽しめる。




50％オフキャンペーン詳細

通常価格2,178円(税込/1人前)→→→1,089円(税込/1人前)


期間:2/12(木)～3/5(木)


※別途2ドリンク、2フード/1名のご注文お願いします


※入店時or予約時お声掛けください


※金曜日は18:00までの来店or21:45以降来店でOK




開催店舗:夢酒渋谷店


電話：03－6455－0399
住所：東京都渋谷区道玄坂2-15-1 ノア道玄坂2F


https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13308421/　(食べログ)


https://g.co/kgs/ZhKe5JL　（Google）




至福の海鮮鍋が誕生するまで・・・


https://youtube.com/shorts/5gL11452Lnc?si=B03m4KcV7rYx7Qv9



〈系列店舗〉


店名：夢酒新宿本店


電話:03-6457-3903


住所：東京都新宿区歌舞伎町2-39-5 2F
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13194396/ (食べログ)




店名：富士喜商店渋谷店
電話:03-6416-9952
住所：東京都渋谷区宇田川町33-1 グランド東京渋谷ビル201


https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13297074/　(食べログ)





店名：富士喜商店新宿総本店
電話：03－6279－3960
住所：東京都新宿区西新宿7-5-5 プラザ西新宿 B1F


営業時間：月～金16:00～、土・日・祝14:00～


https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13273192/　(食べログ)



店名：富士喜商店池袋本店
電話：03－6709－0459


https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13243445/　(食べログ)



スタッフも募集中！！
https://www.youtube.com/channel/UCr-wbd7Q8XBkCH-2nJ0JAHQ　（YouTube）
https://vt.tiktok.com/ZSRjJ4phc/ （TikTok）





［日本酒口コミサイト］
SAKEdatabank
https://sakedatabank.com

［会社概要］
株式会社ALL GRACE
本社：東京都新宿区歌舞伎町2－39－5 2F
代表取締役：羽染陽一朗
設立：2018年1月
資本金：999万円
ホームページ：https://ltg-call.com/all-grace/