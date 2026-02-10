【Valentine’s Surprise Event】人気ブランド「Meego」から60%限定クーポン配布キャンペーンを開催

株式会社シックスティーパーセント

韓国発の人気ファッションブランド「Meego（ミーゴ）」は、バレンタインシーズンに合わせたサプライズ企画として、アジアファッションプラットフォーム「60%（シックスティーパーセント）」にて、

期間限定のクーポン配布キャンペーンを実施いたします。

バレンタインは、大切な人に気持ちを届ける特別なタイミング。その空気感と同じように、Meegoから日頃の感謝と想いを込めて、“自分へのご褒美”や“ささやかなときめき”を楽しんでもらいたいという思いから、今回のサプライズイベントが企画されました。多くのファンに支持されてきた人気ブランドだからこそ、あえて大きく告知するのではなく、見つけた人だけが楽しめる「さりげない特別感」を大切にしています。

■キャンペーン概要

▶クーポン内容

・5,000円（税込）以上のご購入で：500円OFFクーポン

▶セール期間：2025年02月10日 12:00 ～02月16日 00:00

▶販売URLはこちら：https://www.sixty-percent.com/pages/202602-meego-event_elp(https://www.sixty-percent.com/pages/202602-meego-event_elp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

▶ ︎Instagram ：https://www.instagram.com/meego_official/

本キャンペーンでは、60%でMeegoの商品をお得に購入できる限定クーポンを発行。バレンタインムードが高まるこの季節に、いつもより少し特別なショッピング体験をお楽しみいただけます。Meegoが届ける、バレンタインのサプライズ。この機会にぜひ、60%でチェックしてみてください。

■ 株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点

会社名 ：株式会社シックスティーパーセント

代表者 ：代表取締役 真部大河

所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階

設立 ：2018年7月

HP ：https://corp.sixtypercent.com/(https://corp.sixtypercent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

■ 60%

「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

