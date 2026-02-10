【2/10より】【福島県】最大2000万円(補助率2/3)「高効率化等促進事業補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット


株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、


助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。




福島県の「高効率化等促進事業補助金」が公募しています！



申請期間：令和8年2月9日（月）から令和8年3月6日（金）


事業実施期限 ：令和8年11月27日（金）



省資源で製品を製造できる設備や資源を効率的に利用できる設備の更新を行う費用に対して、最大2000万円(補助率2/3)を補助します。



ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。


ご興味がある方は是非お申し込みください！



〇申請サポート相談はこちら↓


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php



〇本補助金の詳細はこちら↓


https://joseikin-now.jp/?p=80790



-----------------


申請資格


県内に主たる事業所を有する中小企業（ただし、みなし大企業を除く）のうち、製造業を営む企業（個人事業主を除く）



補助率


補助対象経費の2/3



補助上限額


2,000万円



補助対象経費


機械装置又は工具器具の更新等（据付等に要する経費を含む）


-----------------



☆お問合せはこちら


株式会社 ナビット 助成金なう事務局


TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702


営業時間：(月～金 10:00～19:00)


e-mail：info@joseikin-now.com