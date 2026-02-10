AINOTE 2専用キーボードケース、2月9日（月）より一般販売開始！

iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS 株式会社

iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：趙翔）は、、待望の「AINOTE 2専用キーボードケース」の一般販売を、2026年2月9日（月）より正式に開始いたします。

これまで多くのユーザーに支持されてきた「紙のような書き心地」に、待望のタイピング機能が融合。装着するだけでAINOTE 2が「ミニPC」へと変身し、ビジネス・学習・創作のあらゆるシーンで圧倒的な機動力と生産性を提供します。

■ 2月9日、AINOTE 2は「次世代のデジタルノート」へ進化する

2月8日より一般販売を開始する「AINOTE 2専用キーボードケース」は、単なるアクセサリーではありません。手書きの自由さと、タイピングのスピードという、相反する二つのニーズを一台で完結させるためのマイルストーンとなる製品です。

■ 本製品の圧倒的な特徴

1. 2月9日解禁！装着するだけで「ミニPC」へ変身 専用ケースを装着するだけで、慣れ親しんだノートが瞬時にPCライクな作業環境に。場所を選ばず、いつでもどこでも本格的な執筆活動を開始できます。

2. 究極の「ゼロ設定」：ポゴピン（PogoPin）接続 Bluetoothのペアリング設定や、面倒な充電は一切不要。本体とケースを磁気コネクタ（PogoPin）で接続するだけで、遅延のない安定した入力が可能。思い立った瞬間に書き始められる「スピード」を重視しました。

3. 作業効率が爆上がり。最適化されたキーレイアウト ショートカットキーや機能配置をAINOTE 2のシステムに最適化。必要な機能にダイレクトにアクセスできるため、思考を止めることなく、作業のスピード感を劇的に向上させます。

4. 没入感を高める、心地よいキータッチ 薄型設計ながら、指先に馴染む滑らかな打鍵感を実現。無限に湧き出るインスピレーションを、そのままスムーズに文字へと変換する極上の体験を提供します。

5. 自由自在な角度調整＆堅牢な保護機能 軽量・薄型でありながら、本体をしっかり保護。さらに、好みの角度に調整できるスタンド機能を搭載し、膝の上やカフェの狭いテーブルなど、どんな場所でも快適な姿勢を保てます。

■ 「書く」も「打つ」も、これ一台。広がる可能性

これまでの「紙に書くような感覚」の手書き入力に加え、タイピングという強力な武器が加わりました。

ビジネス: 会議中の図解メモから、直後のメール作成・レポート執筆までシームレスに。

学習: 講義の記録をペンで、まとめの清書をキーボードで行うことで記憶の定着をサポート。

創作: プロットを練る手書きのフェーズから、一気に書き上げる執筆フェーズへ。

■ 販売情報

一般販売開始日： 2026年2月9日（月）

製品名： AINOTE 2専用キーボードケース

価格： 19,800（税込）

対応機種： AINOTE 2

販売チャネル： [公式オンラインストア / Amazon / 家電量販店など]

iFLYTEKについて

iFLYTEKは、1999年に中国・合肥で設立され、音声AIと人工知能分野で世界をリードする革新的企業として知られています。日本法人のiFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS 株式会社は2020年1月に正式に日本市場に参入。「AIでより良い世界を創造する」という使命のもと、新しい技術を駆使したソリューションを提供し続けています。 最先端のAI技術を通じ、1.3億人以上のユーザーに信頼され、41.3億台を超えるデバイスでサービスを提供しています。また、1,000万人以上のパートナーと共に、AIを基盤とした革新的なサービスを展開しています。

SNSアカウント

日本公式X（旧Twitter） ：https://x.com/iflytekj

日本公式Instagram ：https://www.instagram.com/iflytek_jp/

日本公式Facebook ：https://www.facebook.com/iFLYTEKJAPAN

日本公式LINE ：https://lin.ee/qGHohTQ

日本公式Tiktok ：https://www.tiktok.com/@iflytek_japan

日本公式Youtube ：https://www.youtube.com/@iFLYTEK_JAPAN