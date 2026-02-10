PeopleX、人材紹介のあらゆる業務をAIが引き受ける、新たなAIエージェントサービスの提供を開始

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、AIエージェントサービス「PeopleX AI Copilot」の提供を開始いたします。その第一弾として、人材紹介のあらゆる業務をAIが引き受ける「PeopleX AI Copilot for 人材紹介」の提供を本日開始いたしました。

https://peoplex.jp/copilot-for-employment-agency

背景・意義

AI技術の飛躍的な向上により、単なる作業支援・業務効率化を超えて、自律的な判断の下でタスクを計画・実行するAIエージェントに注目が集まっています。世界各国では、登場からわずか2年で35％の企業・組織が導入を進めているほか、44％の企業・組織が近く導入を計画している状況にあり、従来型のAIを上回る速さで導入が進んでいます（※1）。日本においては、2025年時点でAIエージェントを利用中とした企業は3.3％にとどまるものの、導入検討中または関心ありとした企業は全体の6割超に及び、関心の高い状況です（※2）。

この背景の下、新たなAIエージェントサービス「PeopleX AI Copilot」の提供を開始することといたしました。当社は、AIで人事課題を解決する総合ソリューションカンパニーとして、対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」、対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」など、AIを活用したプロダクト開発・サービス運営を行っています。これにより蓄積している技術・知見を活かし、企業・組織において人と協働していく「AIワーカー」を幅広く提供することで、人手不足に起因して日本社会が抱える課題の解決に貢献してまいります。

このAIエージェントサービスの第一弾として、本日、人材紹介向けの「PeopleX AI Copilot for 人材紹介」の提供を開始いたします。

「PeopleX AI Copilot for 人材紹介」について

AI活用は業種・職種を問わず広がっており、人材紹介も例外ではありません。AI活用による候補者の掘り起こしやマッチングの精度向上は、人的コスト・工数の削減、属人性の排除、また、生産性の向上といった効果につながります。

「PeopleX AI Copilot for 人材紹介」は、人材紹介のあらゆる業務をAIが実行するサービスです。求職者の一次対応から選考対策まで、一連のプロセスのAX（AI Transformation）を、一つのサービスで総合的に実現します。「PeopleX AI面接」などで培った対話・キャラクター・評価のAI技術により、候補者体験の向上にも同時に応えます。

主な機能

AIカウンセリング：

登録初期のカウンセリング・面談をAIが行います。24時間365日実施可能となり、対応の遅れによる求職者の離脱を防ぎます。キャリアアドバイザー（CA）の工数を割かずに一次対応を行えるため、CAは人にしかできない業務に注力することが可能となります。

求人レコメンド：

膨大なデータの中から、求職者に最適な求人情報をAIが抽出します。CAの経験に左右されることなく確度の高い提案をすることが可能となり、属人性を排除したマッチング、成約率の向上につなげます。

履歴書・職務経歴書の自動作成：

対話と入力のサジェストで書類作成をAIがリードし、求職者のつまずきをなくします。CAが時間をかけて行っていた添削作業も大幅に縮減可能となり、質の高い書類で円滑に選考へ進めることができます。

推薦書の自動作成：

企業ごとの採用要件と求職者の強みを照合し、AIが推薦文を自動作成します。CAのライティングスキルに依存せず、常に一定品質以上の推薦書を用意することができます。事務作業時間を大幅に削減でき、素早い推薦を可能にします。

AIによる面接対策：

CAの大きな負担となっていた模擬面接をAIが行います。時間や場所を問わず何度でも練習できるため、CAの稼働を増やすことなく求職者の面接スキルを向上させられます。選考通過率向上と工数削減を同時に実現します。

AI一括エントリー：

求職者に受けてもらったAI面接のデータを資産として保有し、これをもとにした複数社への一括応募を可能とします。求人企業は、応募書類、AI面接データ（動画、レポート）によって選考を進めることができ、求職者・紹介企業・求人企業の三者が日程調整の負担から解放されます。日程調整不要で複数社の同時選考を実現できることから、企業への応募数の最大化につなげます。

※ 一部開発中の機能を含みます。

