ジールス、アテニアに化粧品業界初※となる音声対応の接客AIエージェントを導入

株式会社ZEALS

接客AIエージェントを提供する株式会社ZEALS（所在地：東京都目黒区、代表取締役：清水正大、以下「ジールス」）は、化粧品・サプリメント・アパレルの製造・販売を行う株式会社アテニア（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役社長：保坂嘉久）に、音声とテキストチャットをシームレスに融合させた統合型「接客AIエージェント」ソリューションを導入したことをお知らせいたします。

本取り組みは、アテニア様が直営店舗で長年磨き上げてきた「お客様一人ひとりの悩みに寄り添う接客」を、オンライン上でも再現し、さらに進化させるものです。

直営店舗の美容部員が培った接客ノウハウを学習し、化粧品業界で初めて※、音声とテキストによる多角的な「対話型オンライン接客」を実現。アナログとデジタルを融合した次世代型「ハイブリッド通販」の推進を支援してまいります。

※「化粧品業界初」：化粧品業界において、接客員のノウハウを反映させた接客AIが、音声およびテキストチャットの双方のコミュニケーションフォーマットで接客対応すること（ジールス調べ／2026年2月現在）

■ 導入背景：店舗で生まれた“心地よい対話”を、デジタルでも実現

アテニア様は創業以来、「お悩みに寄り添うこと」を接客の原点とし、直営店舗では美容部員が丁寧な対話を通じてお悩みを伺い、肌状態やライフスタイルに合わせた最適な商品・ケア方法をご提案してきました。そこで生まれる安心感や納得感は、アテニア様のブランド価値を支える重要な要素となっています。

一方で、情報誌やDMなど紙を中心としたアナログ媒体によるコミュニケーションは、制作・発送コストの高騰に加え、顧客ニーズの多様化・高度化に伴うパーソナル対応の難度が上がるなど、環境変化への対応が求められていました。

こうした背景からアテニア様は、アナログとデジタルを融合させた「ハイブリッド通販」への進化を推進。その取り組みをさらに前進させる施策として、デジタル上でも店舗同様の“寄り添った対話体験”を実現できる、より高度なパーソナライズが可能なオンラインの接客AIエージェントの導入が決定されました。

■ 音声×チャットによって実現する、新しい購買体験

今回導入された「接客AIエージェント」は、アテニア様の直営店舗で培われた美容部員の専門知識や接客ノウハウを学習させることで、オンライン上でお客様一人ひとりの肌悩み、生活背景、利用シーンに応じたインタラクティブなアドバイスを提供します。

最大の特徴は、音声による情緒的な対話とチャットによる確実な情報提供の融合です。

- 音声接客：人の温かみを感じさせるトーンで、お客様の相談に深く寄り添う対話体験を提供。- チャット接客：おすすめ商品やケア方法などの具体的な情報を、視覚的に分かりやすく整理して提示。

音声とチャットを組み合わせたミュニケーションにより、単なる利便性や効率化にとどまらず、「相談している感覚」や「理解してもらえている実感」といった“人の温度感”を伴う接客体験を重視している点も特長です。ジールスの対話設計技術とアテニア様独自の美容知見と接客ノウハウを掛け合わせることで、オンライン上に「デジタル上の美容相談パートナー」を実装。店舗と同様に“寄り添った提案と対話”を実現し、新しい購買体験を創出します。

さらに、会話を通じて得られるVoC（Voice of Customer）データを活用することで、提案内容は継続的に進化し、より精緻でパーソナライズされたコミュニケーションへとつなげていきます。

■ アテニア様 担当者コメント

株式会社アテニア CRMご担当 森川様

私たちはこれまで、直営店舗での対話を通じて、お客様一人ひとりのお悩みに向き合ってきました。その中で生まれる安心感や納得感は、アテニアにとって非常に大切な価値です。



今回、音声とチャットを融合させた接客AIエージェントを導入することで、オンラインでもその価値をしっかりとお届けできる可能性を感じました。デジタルであっても、“相談している感覚” “理解してもらえている実感”を大切にし、寄り添う「ハイブリッド通販」を推進したいと考えています。

■ 今後の展望：次世代型「ハイブリッド通販体験」の創出へ

アナログ×デジタルが融合した次世代型の購買体験を通じて、アテニア様はデータ活用をさらに進化させ、オンライン上でも店舗同様の寄り添った提案体験を叶え、「ハイブリッド通販」の実現を目指します。

■ アテニアの事業概要

会社名：株式会社アテニア

設 立：1989年2月

資本金：1億5,000万円

所在地：〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町89-1

代 表：保坂 嘉久

事 業：化粧品・サプリメント[絵池7] ・アパレルの製造・販売

■ ジールスの事業概要

会社名：株式会社ZEALS（ジールス）

設 立：2014年4月1日

資本金：1億円

所在地：東京都目黒区下目黒1-8-1 アルコタワー6F

代 表：代表取締役 清水正大

事 業：Omakase AI、Omakase OS、ZEALS AI Agent 等の開発・提供

HP：https://zeals.ai/jp/

Omakase AI：https://www.omakase.ai/jp

Omakase Robotics：https://www.omakase.ai/robotics