世界病者の日に、病院の“面会体験”をアップデート

2月11日の「世界病者の日（World Day of the Sick）」に合わせ、Dr.JOY株式会社（本社：東京都港区虎ノ門、代表取締役社長・医師：石松 宏章、以下「当社」）は、昨年9月に提供開始したスマート面会(https://drjoy.jp/feature/smart-visit)サービスが、提供開始4カ月で導入17施設を突破したことをお知らせします。患者さんとご家族の大切な“面会”を、より安心・安全に行える環境づくりを支援しています。

提供開始4カ月で導入17施設を突破

『スマート面会』は、面会の受付・連絡・統制を一気通貫で支えるワンパッケージとして、提供開始4カ月で導入17施設を突破しました。（2026年2月9日現在）

導入施設では、受付業務の省力化に加え、院内での情報共有やルール適用の標準化が進み、患者さん・ご家族が“安心して会える”面会環境づくりに向けた取り組みが進んでいます。

導入施設の声

DX推進室 ご担当者

公益財団法人慈愛会 今村総合病院

DX推進室 担当者 コメント

週3回の面会時間は、病棟の医療・看護業務を圧迫し深刻な問題となっていました。各病棟で看護師が対応していた面会受付を、スマート面会導入後は1階に集約し非医療職のスタッフが1名で対応できるようになりました。

看護師長 コメント

入退館状況や面会予約が画面上で一目で確認できるようになり、「来ている・来ていない」「誰が来ているか」を把握するために、

職員が病棟内を探し回ったり、担当者に都度確認したりする必要がなくなりました。現場の見通しが立つことで、面会対応による業務の中断が減り、看護業務に集中できる時間が増えたと感じています。

病棟看護師 コメント

「前もって来る時間が分かるので入浴時間を調整したりなど看護計画を立てやすくなった。」

「家族に用事がある時に来院予定が分かるのでわざわざ連絡しなくてよくなった。」



実際に利用した面会者の声

「最初は予約の仕方が少し難しくてスタッフに手伝ってもらいましたが、一度予約できてしまえば、その後の手続きは簡単で楽でした。」（70代・女性）

「仕事が終わってからでも手続きできるので助かっています。受付もスムーズで、面会までの流れが分かりやすかったです。」（40代・男性）

『スマート面会』とは

『スマート面会』は、院内タブレットでのセルフ入退館と、面会証シールの自動発行（退館予定時刻を印字）により、受付の省力化と病棟連携を両立する面会運用支援システムです。

ご家族はアプリ不要・電話番号入力のみで手続きでき、運用負担を下げながらスムーズな面会導線を実現します。

今後の展望

今後は、通常面会に加え、入退院時の付き添いや荷物の受け渡し、病状説明など、来院目的に応じた管理を行いながら、面会者登録によって来院時の手続きをより簡便にしていきます。

また、AI電話による面会予約にも対応することで、スマートフォン操作に不安のある方も含め、年齢やITリテラシーに左右されず、誰もが利用しやすい面会運用の実現を目指します。



当社は「すべての医療従事者に、次の一手を」を理念に、今後も医療現場の業務負担軽減と医療サービス向上を実現するソリューションを提供してまいります。

Dr.JOY株式会社 代表取締役社長・医師｜石松 宏章 コメント

私たちは昨年9月、面会を“患者さんとご家族の心をつなぐ大切な時間”として守りながら、受付の滞留や内線の往復、ルール徹底、記録の分散といった現場負荷を減らしたいという思いで『スマート面会』の提供を開始しました。

その後、提供開始4カ月で17施設で導入が進み、病院の課題解決に確かな手ごたえを感じています。

2月11日の世界病者の日に改めて考えるのは、治療やケアを支えるのと同じくらい、面会が患者さんとご家族にとって大切な支えになるということです。私たちは、誰もが安心して面会を実施できる病院づくりを、運用に寄り添う仕組みで支えていきます。

そしてこれからも、すべての医療従事者が“次の一手”を打てるよう、現場起点でプロダクトを磨き続けてまいります。

Dr.JOY株式会社 スマート面会事業部責任者 三田 史也 コメント

代表取締役社長｜医師 石松 宏章

面会運用は、受付・病棟・警備など複数部門が関わり、ルールも例外も多い“現場負荷が集中しやすい領域”です。

スマート面会は、受付の自動化と情報共有の標準化で、現場の中断を減らしながら安全性を高めることを目指してきました。

導入施設からは、来院状況の見える化や連絡負担の軽減など、運用が前に進んだという声が届いています。

提供開始4カ月で17施設に広がったのは、病院ごとの事情に合わせた設計と伴走を重ねてきた結果だと考えています。



これからも“患者さんが会いたい人に、安心して会える”面会を実現するため、機能・連携・運用支援を強化していきます。

会社概要

スマート面会事業部責任者 三田 史也

●社名：Dr.JOY株式会社

●本社所在地：東京都港区虎ノ門2丁目6番1号 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー17F

●設立：2013年11月

●事業内容：医療分野におけるソフトウェア開発・運用 / 医療機関への医療・医薬品情報の提供

●公式ウェブサイト：https://drjoy.co.jp/