工務店向けコミュニケーションアプリ「つながる家づくり plantable（プランテーブル）」Webサイトをリニューアル

株式会社エフ・ディー・シー工務店向けコミュニケーションアプリ「つながる家づくり plantable（プランテーブル）」

システム・ソフトウェア開発会社、株式会社エフ・ディー・シー（本社：東京都千代田区、代表取締役：和田崇紀）は、工務店向けコミュニケーションアプリ「つながる家づくり plantable（プランテーブル）」のWebサイトを2026年2月6日(金)にリニューアルしました。

今回のリニューアルでは、多様化する工務店様のニーズに応える「新料金プラン」の公開とともに、サービス内容をより分かりやすくお伝えするデザインへと刷新しています。

■リニューアルの背景

Webサイトをみる :https://www.fdc-inc.co.jp/plantable/

注文住宅の現場では、言った・言わないのトラブル防止や、膨大な資料・写真の管理が大きな課題となっています。plantableはこれまで、多くの工務店様に「顧客満足度の向上」と「業務効率化」のツールとして活用されてきました。

この度、事業規模や案件数に合わせて最適なコストでご導入いただけるよう、料金体系をアップデートしました。

これに伴い、導入メリットや活用イメージをより具体的に想起いただけるよう、Webサイトを全面的にリニューアルいたしました。

■主なリニューアルポイント

1. 新料金プランの公開

さまざまな規模感の工務店様に向けて、フェーズに合わせた選択可能な新プランを公開しました。

- Trial（トライアル）プラン：まずは無料で体験「まずは操作感を確認したい」「自社のフローに合うか試したい」という工務店様向け。初期費用・月額費用0円で、plantableによるコミュニケーションの円滑さを気軽にご体感いただけます。- Small（スモール）プラン：少人数のチームに最適1～数名規模で運営されている工務店様向けのプランです。機能を必要最小限に絞ることで、コストを抑えながら現場のIT化・ペーパーレス化をスタートするのに最適です。- Standard（スタンダード）プラン：一番人気の標準プランplantableの主要な機能を網羅した、導入実績No.1のプランです。施主様との図面共有やチャット、工程管理など、標準的な業務フローをすべてデジタル化し、顧客満足度と業務効率を同時に高めます。- Pro（プロ）プラン：全機能開放・大規模組織向けすべての機能をご利用いただける、成長企業や大規模組織向けの最上位プランです。高度なカスタマイズ機能により、貴社独自の業務フローへの最適化が可能になります。多棟数にわたる進捗管理の一元化とリアルタイムな情報共有を実現し、家づくりに関わる全工程のDX（デジタルトランスフォーメーション）を強力に推進します。

※各プランの詳細については、公式サイトの料金ページをご覧ください。

2. ユーザーインターフェース（UI）の刷新

料金プラン :https://www.fdc-inc.co.jp/plantable/price_plan/

「何ができるのか」が直感的に伝わるよう、実際のアプリ画面を多用した構成に変更しました。

3. 活用事例・コンテンツの充実

機能紹介 :https://www.fdc-inc.co.jp/plantable/function/

実際にplantableを導入して「工期が短縮された」「紹介受注が増えた」といった、導入企業のリアルな声をより詳しく紹介しています。

事例紹介 :https://www.fdc-inc.co.jp/plantable/category/user-voice/

■工務店向けコミュニケーションアプリ「つながる家づくり‐plantable‐」について

工務店向けコミュニケーションアプリ「つながる家づくり‐plantable‐」

「つながる家づくり-plantable-」は、お施主様との新しいコミュニケーションの形を提供する工務店のためのメッセンジャーアプリです。数々のプロジェクトを20年以上に渡り成功させてきたITの専門家である弊社が、工務店と共同開発して生まれたのが「工務店向けコミュニケーションアプリ」です。お施主様とのつながりをより強いものに、理想の家づくりの打合せをひとつのtableを囲んでお話しするように気軽に、工務店様に寄り添い課題解決をお手伝いします。

- 「言った言わない」をなくしたい- 仕様打合せをスムーズに進めたい- 案件情報や予定の共有をカンタンにしたい

こんな悩みをお持ちの工務店様にオススメです。

【サービスページ】https://www.fdc-inc.co.jp/plantable/service/

【詳しい資料のダウンロードはこちらから】https://www.fdc-inc.co.jp/plantable/contact_dl-doc/

■株式会社エフ・ディー・シー 会社概要

社名：株式会社エフ・ディー・シー

代表取締役：和田 崇紀

本社所在地：東京都千代田区神田須田町2-17-18 クリスタルビル 5階

設立 ： 1997年2月7日

事業内容 ： システム開発・コンサルティング業務・情報処理サービス

ネットワークサービス、システム製品の販売・導入

会社HP：https://www.fdc-inc.co.jp