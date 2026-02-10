グレート・エングレーバーズシリーズ新作！『ウィリアム4世・1831年クラウン』が発売

株式会社コインパレス

英国王立造幣局（以下ロイヤルミント）の公式代理店として、資産保全に人気の希少なイギリスコインを販売する株式会社コインパレス（本社：神戸市中央区、以下コインパレス）は、「イギリス 2026 ウィリアム4世クラウン プルーフ金/銀貨」を、2026年2月10日（火）に発売いたしました。

商品概要

ジャン・バティスト・マルラン（1769-1850）は、パリ造幣局でキャリアをスタートさせたフランス人彫刻家です。

ワーテルローの戦い後、活躍の場を求めてイギリスへ渡り、その才能が認められ、1820年より英国王立造幣局ロイヤルミントでの仕事を開始しました。

新国王ジョージ4世の貨幣制作において、ベネデット・ピストルッチを補佐したことでも知られています。

マルランは特に裏面デザインの評価が高く、1820年のハーフクラウンや、1822年以降のモーンディ・マネーのデザインでも高い評価を受けました。

本作は、ロイヤルミント「グレート・エングレーバーズ」コレクションの新章として、

1831年クラウン銀貨の裏面デザインを記念し、忠実に再現したものです。

1831年クラウン銀貨は、その美しさと希少性の両面から、英国貨幣史において特別な地位を占めています。

本作では、そのクラシックで歴史的な紋章デザインを、先進的な製造技術によって細部まで精緻に再現し、2026年銘の新作コインとして蘇らせました。

英国コインを愛するすべてのコレクターにとって、見逃せない一枚です。

ぜひお早めに、お気に入りの仕様をお選びください。

詳細を見る :https://www.coinpalace.jp/blog_detail/?id=521

株式会社コインパレス

株式会社コインパレスは、ロイヤルミントの公式代理店として、資産保全に人気の高いコインを輸入販売しています。

第三者コイン鑑定機関であるPCGS社とNGC社による審査を通過して認証を取得した公式認定ディーラーです。

神戸芸術センターの30階に構えるショールームからは、海と山に囲まれた神戸のパノラマを堪能できます。

コインパレス神戸ショールーム

2012年12月に神戸の地にて創業。2013年2月には自社オンラインショップを開設し、国際化の時代を迎えて多様化しつつある英国コインを取り巻く社会に対応させていただいております。

その他、英国コイン関連の書籍の出版と翻訳、世界有数のオークションにおける入札・出品代行、委託販売のサポート、英国コインをテーマとするレクチャーやワークショップの開催等、その業務内容は多岐にわたります。

それぞれのお客様のニーズを最優先しながら、アンティーク・モダンを問わず、英国コインを媒体とする最善の資産運用法をアドバイスをさせていただきます。

公式オンラインショップ「コインパレス」 :https://www.coinpalace.jp/

アクセス :https://www.coinpalace.jp/user_data/about_access

