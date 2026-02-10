本城みらいDXエデュラボ、DX研修サービスを提供開始

株式会社MJEC

株式会社MJEC（福岡県北九州市）は、Innovation Hub株式会社（東京都港区）と連携し、DX（デジタルトランスフォーメーション）およびAI研修サービス「本城みらいDXエデュラボ」を開始いたします。まずは自社グループ企業向けに研修を提供し、その成果を基に、より広く地域企業や全国企業に向けてサービスを拡大していく予定です。

「本城みらいDXエデュラボ」の研修プログラム

企業がAIやDXを活用して業務の効率化や生産性向上を目指すことを目的とし、実践的なスキルを習得できるよう設計されています。まずはグループ企業を対象に、この革新的なプログラムの導入を進め、順次他の企業へと展開します。

研修事業の主な特徴

企業の競争力強化を支援： 本研修は、DXやAIを活用して企業が競争力を強化するための実践的なスキルを提供し、参加者が具体的なビジネス課題に対処できるよう支援します。

幅広い企業に対応可能なカリキュラム： 本研修は、多様な企業のニーズに対応できる内容で設計されており、業種や企業規模を問わず活用できる汎用的なDXスキルを提供します。

最新技術の実践活用： DXやAIの最新技術を活用し、実際のビジネスにすぐに応用できる実践的な知識とスキルを身につけることができます。

この取り組みにより、株式会社MJECは、まずは自社グループ内のDX化を進め、その成功を基に、さらなる成長を目指す企業に向けた支援を提供していきます。

株式会社MJECについて

株式会社MJECは、建設工事（土木・建築・管工事）や上下水道施設の設計施工をはじめ、WEB3.0・ブロックチェーン・メタバース等の先端技術を活用したシステム開発・運用、人材育成や商品企画・販売など多角的に事業を展開しております。今回のDX・AI研修事業「本城みらいDXエデュラボ」を通じて、地域や全国の企業に価値あるサービスを提供していきます。

Innovation Hub株式会社（みらいDXエデュラボ）について

Innovation Hub株式会社は2024年に設立され、地域企業の生産性向上と地方創生を目的に、AIやDXの普及推進を手がける企業です。

詳しくは本城みらいDXエデュラボのウェブサイトをご覧ください：

https://inno-hub.jp/edulabo/honjo/index.html