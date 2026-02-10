【3月3日は桃の節句】春を祝う華やかな限定和スイーツ「桃の白玉あんみつ」が2週間限定で登場

株式会社船橋屋

くず餅・あんみつの製造販売を手がける株式会社船橋屋（本社：東京都江東区、代表取締役：神山恭子）は、2026年2月16日（月）より、「桃の白玉あんみつ」を全店舗および公式オンラインショップにて期間限定で販売いたします。3月3日の桃の節句にあわせ、春らしい彩りと味わいを詰め込んだ2週間限定の特別商品です。

桃の節句にふさわしい、春の彩りと味わい

「桃の白玉あんみつ」は、桃餡と桃寒天を贅沢に使用し、華やかでフルーティーな味わいに仕上げた季節限定のあんみつ。

桃の風味を閉じ込めたなめらかな桃餡と、ほのかな甘酸っぱさが広がる桃寒天を贅沢に使用。さらに、通常の寒天との2層仕立てにより、淡いグラデーションが生まれ、まるで桃の花が咲き誇るような華やかさを演出します。

厳選された食材が織りなす、こだわりの食感バランス

白玉、寒天、そして船橋屋の伝統を受け継ぐくず餅など、職人が丁寧に仕上げた素材の一つひとつが、なめらかさ・もっちり感・コリッとした食感をそれぞれに活かし、最後まで飽きずに楽しめる構成に。

視覚と味覚で「春」を感じられる一品です。

桃の節句のお祝いはもちろん、春の贈り物やご自身へのご褒美としても最適です。

【商品詳細】

商品名：桃の白玉あんみつ

価格：650円（税込）

販売期間：2026年2月16日（月）～3月3日（火）

販売店舗：船橋屋全店舗、公式オンラインショップ

https://www.funabashiya.jp/SHOP/878.html

船橋屋について

1805年江戸時代に創業し、2026年で創業221年目を迎えた関東風のくず餅屋です。船橋屋のくず餅は、「小麦澱粉」を450日乳酸発酵させて蒸し上げる【和菓子では珍しい発酵食品】。長期間乳酸発酵させているからこそ、独特の歯ごたえと弾力が生み出されます。また、自然のものをそのままお客様にお届けしたいという想いから、保存料を使わない自然な製法にこだわり続けています。発酵食品であり、保存料無添加である伝統和菓子が今、健康を意識する人々から注目されております。