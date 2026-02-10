築野食品工業 が第47回 食品産業優良企業等表彰【農林水産大臣賞】を受賞！

築野食品工業株式会社

築野食品工業株式会社（本社：和歌山県伊都郡かつらぎ町 代表取締役社長 築野富美 https://www.tsuno.co.jp/ ） の築野食品工業株式会社は、第47回食品産業優良企業等表彰 食品の製造・加工に関する新技術の開発 部門にて、農林水産大臣賞を受賞いたしました。2026年3月2日（月）に如水会館（東京會舘）にて表彰式が行われます。

■受賞内容

【受賞名】

第47回食品産業優良企業等表彰

食品の製造・加工に関する新技術の開発 部門

農林水産大臣賞

【功績の概要】

日本で一番多くのこめ油を製造しているメーカー。こめ油の精製過程で取り除く副産物から、液状油ではないペースト状のこめ油「ライステロールエステル」を独自技術により開発した。「ライステロールエステル」には、植物由来ながら動物脂の様なコクや乳感を賦与し、素材中に含まれる香気成分をエンハンス（強調・造形）する機能がある。 これらの機能により、時流であるプラントベースフードのコク不足や原料高騰による代替成分探索、風味劣化による賞味期限の限定性などの課題にアプローチできる素材である。

■食品産業優良企業等表彰について

昭和５４年（1979年）、食品産業の発展と国民食生活の向上に寄与することを目的に始まり、以来、食品製造業及び食品流通業において、顕著な功績をあげた企業、団体、個人及び高度の技術・技能の保持者を広く顕彰するものです。

主催：一般財団法人食品産業センター

公益財団法人 食品等持続的供給推進機構

後援：農林水産省

【表彰式】

日時：令和８年３月２日（月）13：30～15：00

開催場所：如水会館（東京都千代田区一ツ橋2-1-1）

※お越しいただける場合は、事前にご連絡いただけますと幸いです。

詳細を見る :https://www.shokusan.or.jp/yuryo-kigyo/

【築野グループ株式会社の概要】

1947年、和歌山県にて創業。古くから健康と美のシンボルとして親しまれてきた「米ぬか」の高度有効利用、未利用、低利用の使用済み食用油・油滓の循環型有効利用を推進しています。

設 立： 昭和22年2月1日

代表者：代表取締役社長 築野富美

グループ：

築野食品工業株式会社,築野ライスファインケミカルズ株式会社,

築野オレオケミカルズ株式会社,築野運輸株式会社・株式会社スズキ製油

企業HPはこちら :https://www.tsuno.co.jp/