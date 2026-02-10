春を先取りする心地よい寝具【昭和西川】会期初日2月10日（火）より高島屋新宿店10階特設会場にて「ムートンシーツ体感フェア」スタート！

昭和西川株式会社

昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川元一朗）は、会期初日2026年2月10日（火）から15日（日）まで、高島屋新宿店10階特設会場にて「ムートンシーツ体感フェア」を開催します。四季を通じて快適な睡眠環境をサポートするムートンシーツの魅力をプロが丁寧にご案内いたします。

ムートンの専門家が素材の魅力・メンテンナンス方法をご紹介

※画像はイメージです

期間中はムートンを熟知したプロが来場。プロならではの視点から役立つ知識、お手入れ方法までをお伝えいたします。

オールシーズン心地よい「50年ムートン」

オーストラリアの豊かな自然で育まれたハイグレードな原皮を厳選し、国内の専門工場で丁寧に仕上げた高品質なムートン。定期的にメンテナンスすることで、本来の風合いを保ちながら、末永くお使いいただけます。

●ムートンシーツ / セレス

オーストラリアの大自然で育った上質なムートンシーツ

冬は優れた保温性で体をあたたかく包み込みます。

羊毛の弾力性によって体圧を分散しふんわりとした寝心地を体感できます。

シングルサイズ(横95cm×縦200m)：税込550,000円

春の暮らしを彩る厳選寝具もご用意

独自の凹凸構造がスムーズな寝返りを促し、快適な睡眠環境をサポートするロングセラー「MuAtsu（ムアツ）」シリーズ、軽量で通気性に優れた桐製の折り畳みベッド「桐らくね」もご用意。春からの新たなスタートを前に、日々の睡眠空間を整える一品をぜひ会場にてお確かめください。

●30年MuAtsu（ムアツ） XX

ムアツ史上かつてない寝心地を提供する最上位モデル

正しくメンテナンスすることで30年以上ご愛用していただくことを目指し、より厳しく設定した昭和西川品質基準に合格した商品が「30年MuAtsu」です。



シングルサイズ(横97cm×縦195cm×高さ12cm)：税込220,000円

●桐らくね(昭和西川オリジナルモデル)

桐の「軽さ」を最大限に活用したベッド「桐らくね」

わずか3kgの力で持ち上がるため、女性や年配の方でも簡単に折り畳むことが可能です。

シングルサイズ(幅200cm×奥行95cm×高さ35cm 折り畳んだ寸法：幅95cm×高さ125cm×奥行18cm)：税込110,000円

【昭和西川 ムートン体感フェア概要】

・会期：2026年2月10日（火）～15日（日）

・開催場所：高島屋新宿店10階特設会場

〒151-8580 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目24番2号

・URL：https://www.takashimaya.co.jp/shinjuku/

・営業時間：午前10時30分～午後7時30分

※タカシマヤデビットカード・タカシマヤのクレジットカード・タカシマヤ友の会・スゴ積み会員様は特別ご優待価格にてご案内いたします。

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 元一朗

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/