宇都宮市内の小学生に試合前のアリーナ見学と職業体験を実施

株式会社栃木ブレックス

宇都宮ブレックスは、1月31日(土)ブレックスアリーナ宇都宮で開催の群馬クレインサンダーズ戦の試合前に、持続可能な開発目標（SDGs）に取り組むプロジェクト「BREX with（ブレックス ウィズ）」の活動の一環として、宇都宮市内の小学4～6年生を対象に、試合前のアリーナ見学と職業体験を行いました。

本企画は、宇都宮市職業体験「宮っこトライ」の取り組みとして行われ、当日は応募者の中から選ばれた6名の小学生が参加し、試合前のアリーナ見学や、入場口にて来場者をお出迎えしました。

BREX with(https://www.utsunomiyabrex.com/brex-with/)

ブレックスでは地域や社会から愛されるチームであり続けられるよう、ファン、スポンサー、自治体、メディアをはじめとした地域の皆さまと連携しながら、よりよい社会の実現に向けて、ブレックスとしてできることに全力で取り組んでいきます。

