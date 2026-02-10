【1台4役】エンジン始動・空気充填・給電・照明、これ1台で安心！JESIMAIK 多機能ジャンプスターター「U30」新登場

YINO Electronic Commerce Co., Limited

JESIMAIK（ジェスマイク）は、2026年1月28日より、多機能ジャンプスターター「U30」の販売を開始いたしました。

エンジンがかからない、タイヤの空気圧が不足している、スマートフォンのバッテリーが切れそう、夜間で視界が悪い――

こうしたトラブルは、なぜか「一番困るタイミング」で重なって起こりがちです。

JESIMAIK U30 は、まさにそのような状況に備えるために開発されました。ジャンプスターター、エアコンプレッサー（空気入れ）、モバイルバッテリー、LEDライトの 4つの機能を1台に集約し、緊急時やアウトドアシーンにおいても、落ち着いて確実に対応できる一台です。

ジャンプスターター U30 の特徴

1、AIアルゴリズムによるインテリジェント始動

--安定出力で、過度な電流ショックを抑制

JESIMAIK 多機能ジャンプスターター「U30」

一般的なジャンプスターターの中には、始動時に一気にピーク電流を流し、その後急激に出力が落ちる設計も少なくありません。

U30 はそうした「力任せの始動」とは一線を画し、AIアルゴリズムによる電流制御を採用。始動プロセスに合わせて電流を段階的に引き上げ、ピーク到達後も安定した出力を維持することで、電流の急激なショックを抑えます。

このなだらかで制御された電流カーブにより、始動時にモーターやバッテリーへかかる負担を軽減。過電流・過熱のリスクを抑え、バッテリーやモーターの寿命延長にも貢献します。

同様の制御ロジックは、エアコンプレッサー機能にも応用されています。高圧エアの瞬間的な吹き込みを抑制することで、急激な内圧変化によるバルブからのエア漏れやチューブへのダメージ、最悪の場合のバーストリスクを低減し、より安全で安心な充填作業を実現します。

2、「1台4役」を実現

■ジャンプスターター

圧倒的始動力で、想像以上の安心感を。

U30 は、最大1500Aのピーク電流を発揮する高出力始動システムを搭載。

バッテリー上がりはもちろん、経年劣化や寒冷環境下でも安定した始動性能を発揮し、ガソリン車8.0L以下、ディーゼル車5.0L以下に対応。さらに、バイクや芝刈り機などの小型エンジン機器まで、幅広くカバーします。

さらに MCUによる内部抵抗認識制御により、バッテリー電圧が0Vの状態でも、強制始動ボタンを操作することなく、接続するだけでスムーズに始動が可能です。

JESIMAIK 多機能ジャンプスターター「U30」

■エアコンプレッサー

約30秒の高速充填、スマート停止で手間いらず！

U30 は22mmの大径シリンダーと80Wの高出力モーターを搭載し、パワフルかつスピーディーな空気充填を実現。最短約30秒で補充が完了する高効率設計で、スピードの違いは一目で分かります。

JESIMAIK 多機能ジャンプスターター「U30」エアコンプレッサー

最大160PSI の高圧出力に対応し、設定した空気圧に達すると自動で停止するスマートオートストップ機能を搭載。過充填の心配がなく、空気圧の管理も簡単。初めての方でも安心して使用できます。

さらに、約50cmの延長ホースとクイックリリース式チャックを付属。角度や車種を選ばず扱いやすく、追加の変換アダプターを用意することなく、さまざまなバルブに対応します。

JESIMAIK 多機能ジャンプスターター「U30」

■モバイルバッテリー

車載常備にちょうどいい、頼れる電源ソリューション。

U30 は15000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、18Wの急速充電に対応。さらにLCDディスプレイにより、残量をパーセンテージ表示でひと目で確認できます。

JESIMAIK 多機能ジャンプスターター「U30」モバイルバッテリー

■LEDライト機能

夜間のさまざまなシーンを、より広く、より確実に。

U30は高輝度LEDライトを搭載し、同クラス製品と比べて照射範囲を約20％向上。暗所でも、より広い範囲をしっかりと照らします。

照明・SOS・ストロボ の3モード切替に対応し、夜間作業、夜釣り、キャンプなどのアウトドアはもちろん、緊急時の注意喚起まで、幅広いシーンで活躍します。

JESIMAIK 多機能ジャンプスターター「U30」LEDライト3、その他の特徴

・インテリジェントクランプによる8重保護機能

・エアフロー冷却設計（360°効率的な放熱）

・安全・法規対応：PSE認証取得済み

製品仕様

JESIMAIK 多機能ジャンプスターター「U30」

型番：U30

容量：15000mAh 3.7V（55.5Wh）

最大出力気圧：160PSI

動作温度範囲：-10℃～55℃

充電／放電温度：5℃～45℃

出力：

・USB-A（5V/3A、9V/2A、12V/1.5A）

・12V ジャンプスターターコネクター

入力：

・Type-C（5V/2.4A、9V/2A）

本体重量：約870g

本体寸法：190×107×53mm

起動電流：500A

ピーク電流：1500A

満充電時間：約4h（5V/2.4A）

店舗情報

➤公式サイト：https://dada.link/ZDd-Bh

➤Amazon：https://dada.link/YxE1Wj

➤楽天：https://dada.link/9X3KBv

➤YAHOO：https://dada.link/F7nWtg

ブランド紹介

JESIMAIK（ジェスマイク）は自動車、バイク、電動ツールを中心に展開しているブランドで、DIY愛好者や工事現場の方々から広く支持を受けています。

公式サイト ：https://www.jp.jesimaik.com/

＝＝＝

YINO Electronic Commerce Co., Limitedは、JESIMAIKのPR/輸出代理を行っております。

＝＝＝