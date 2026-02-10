電動工具ブランド「HiKOKI(ハイコーキ)」業界初※1のジョイスティックスイッチを採用。新型ペンインパクトドライバ「WH 3DA」2月20日（火）発売

工機ホールディングス株式会社

WH 3DA : https://www.hikoki-powertools.jp/products/powertools/li-ion-drill/wh3da/wh3da.html工機ホールディングスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 吉田智彦、以下、工機ホールディングスジャパン）は、電動工具ブランド「HiKOKI（ハイコーキ）」より、新型ペンインパクトドライバ「WH3DA」（コードレスインパクトドライバ）を2026年2月2０日（火）に発売します。ジョイスティックスイッチを採用し、その操作体系に業界初※1の「3段階スローモード」を内蔵。回転を直感的かつ段階的にコントロールでき、精密な初期締付けから仕上げまで安定した速度制御で作業品質の向上に貢献します。さらにT-PWR（ティーパワー）採用のBCL 350Tにより最大出力約2.5倍※2、1充電あたり約2,400本（M5機械ねじ）の作業量を実現します。

WH 3DAは、取り回しに優れた小型ボディに、多彩な機能を凝縮した3.6Vコードレスインパクトドライバです。操作系には 倒す動きで回転をコントロールするジョイスティックスイッチ を採用し、この操作体系に3段階スローモード を内蔵。指先の動きをそのまま回転制御に反映し、繊細な初期食い込みから仕上げまで“ゆっくり・じわっと・一定”の丁寧な締付けを可能にします。さらに、2灯式 LEDライト（操作後 約10秒点灯）により暗所での視認性を確保。ピストル型／ストレート型の2WAYデザインと細径ハンドル を採用し、取り回しと作業姿勢の自由度を高めました。電池は高出力・高容量3.6V BCL 350Tを採用し、タブレスセル技術T‑PWR（ティーパワー）により 最大出力約2.5倍※2を実現。1充電あたり約2,400本（M5機械ねじ）の締付けが可能で、コンパクト機ながら豊富な作業量を備えています。

※数値は参考値。条件により異なります。

※1 2026年1月現在、3.6Vコードレスインパクトドライバにおいて国内電動工具メーカーでの比較（当社調べ）

※2当社従来製品EBM 315との比較

名称：コードレスインパクトドライバ WH 3DA

発売日：2026 年 2 月 20 日（火）

希望小売価格（税別）

WH 3DA（2JS）：25,000 円（リチウムイオン電池 BCL350T×2、急速充電器 UC3SDL）

WH 3DA（NN）：13,400 円（電池・充電器別売）

【主な製品特長】

＜新機能＞

1．ジョイスティックスイッチ採用 - 倒す動きで回転を直感制御

2．「3 段階スローモード」を内蔵

3．ワンプッシュビット装着機構でビット交換がスムーズ

4．タブレスセル（T‑PWR）採用の高出力・高容量バッテリー

5．ピストル型／ストレート型に切替できる 2WAY デザイン

6. 誤作動を防ぐロックボタン

7. 2 灯式 LED ライト（約10秒点灯）で暗所の視認性を確保

＜製品の特長＞

1．ジョイスティックスイッチ採用 - 倒す動きで回転を直感制御

従来のトリガー式と異なり、スイッチを倒す角度で回転数をコントロールできる新しい操作体系。軽い指先操作で、初期食い込みから仕上げまでの速度調整がしやすく、精密作業でも安定した締付けを実現します。姿勢が制限される狭所でも、わずかな可動で速度を維持できるため、作業ムラの低減に貢献します。

2．ジョイスティック操作体系に「3段階スローモード」を内蔵

3 段階スローモードにより、速度の立ち上がりや送り量を丁寧に制御。下穴なしのねじ打ち、細径ねじの破損防止、装飾材の固定、割れやすい材質への作業など、「ゆっくり入れたい」場面で効果を発揮します。作業者の熟練度に左右されにくく、均一な仕上がりを再現しやすいのも特長です。

3．ワンプッシュビット装着機構でビット交換がスムーズ

ビットを押し込むだけで装着できる“ワンプッシュビット装着” を採用。工具を構えたまま素早くビット交換ができ、作業の流れを中断しにくい構造です。片手でのビット交換が容易なため、高所作業や姿勢が安定しない場面でも安全かつ効率的に作業できます。

4．タブレスセル（T‑PWR）採用の高出力・高容量バッテリー

BCL350T（3.6V／5.0Ah） は 最大出力約 2.5 倍※を発揮し、1 充電あたり約2,400本（M5 機械ねじ） の締付けが可能。小型インパクトながら連続作業にも対応します。約38分の急速充電（UC3SDL）にも対応し、現場のサイクルを崩さずロス時間の最小化に寄与します。

※数値は参考値。条件により異なります。当社従来製品EBM 315との比較

5．ピストル型／ストレート型に切替できる 2WAY デザイン

奥まった場所ではストレート型でまっすぐ押し込み、通常作業ではピストル型で安定操作。細径ハンドルにより握りやすく、長時間作業でも疲れにくい設計です。作業対象や姿勢に応じて形状そのものを変えられるため、ビットの入り角の安定化や押し付け力の最適化が図れます。

6．誤作動を防ぐロックボタン

持ち運び時の誤作動を防止し、ロック中は手回しドライバーとしての使用も可能です。狭所での体勢変更時や工具収納時の不意な回転を抑え、現場での安全性と部材保護の両面で効果を発揮します。

7．2灯式 LED ライト（約10秒点灯）で暗所の視認性を確保

2灯式 LED がビット影を抑え、作業位置を明るく照射。操作後も約10秒間 点灯が続き、暗い・狭い現場でも正確な位置合わせが可能です。点灯維持により、姿勢を整える間も手元が暗くならず、ねじの頭や下地の状態を落ち着いて確認できます。

■仕様

※1 WH 3DAはEBM 315では使用できません。

※2 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる時があります。

■工機ホールディングスジャパン株式会社について

工機ホールディングスジャパン株式会社は、工機ホールディングス株式会社の日本事業統括本部と工機販売株式会社を統合し2021年4月1日に設立されました。工機ホールディングスが企画・製造する電動・空気工具ブランド「HiKOKI(ハイコーキ)」の日本市場におけるマーケティングおよび販売・サービスを統括しています。

・商品ページ：https://www.hikoki-powertools.jp/

■KOKI Groupについて

KOKI Groupは、ドライバ、ドリルなど約1,300 機種の電動工具、釘打機などの空気工具、刈払機や植木バリカンなどの園芸工具、クリーナや高圧洗浄機などの家庭用電化製品群を製造販売するリーディングカンパニーの一つです。70余年の歴史に裏打ちされた高い信頼性と世界最高水準の技術力を誇り、日本はもとより、欧州、米州、アジア、オセアニア、中近東、アフリカにおよぶ世界126ヵ国で販売し、グローバルに事業を展開しています。

■お問い合わせ先

お客さまからのお問い合わせ先

工機ホールディングス株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル（無料）：0120-20-8822