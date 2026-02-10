DAOマネ勉強会実施！廃校を「関係人口」の拠点へ。持続可能な地域づくりの裏側

株式会社あるやうむ

NFTによる地方創生を推進する株式会社あるやうむ(本社:札幌市、代表取締役:畠中博晶)の地域おこし協力隊DAOソリューションを活用し、移住された地域おこし協力隊の皆さんにDAOマネ勉強会を実施。

2026年1月13日に実施した勉強会では、北海道八雲町の協力隊OBであり、現在は廃校活用施設「ぺコレラ学舎」を運営する藤谷 修平（ふじや しゅうへい）さんを講師に迎え、廃校を活かした八雲町魅力発信で関係人口創出をテーマに、現場でのリアルな取り組みや工夫、考え方などについて共有しました。

DAOマネ勉強会とは

地域おこし協力隊は、自治体ごとにミッションや環境が大きく異なり、「正解のない仕事」とも言われます。一方で、全国各地の現場には、数字では測れない実践知・失敗知・人との関わり方といった、再現性のある学びが数多く存在しています。

株式会社あるやうむでは、「協力隊員一人ひとりの経験を、個人の中だけで終わらせず、横断的な学びに変えること」を目的に、勉強会を実施しています。

現場で成果を出している協力隊員自身が語ることで、これから着任する協力隊員や現在活動中で壁に直面している協力隊員にとって、より実践的で現実に即した学びの場をつくっています。

DAOマネ勉強会でのテーマとは

本勉強会は、単なるノウハウ共有ではなく、

- 自治体から求められているミッションの整理- 日々の地道な活動の裏側- 地域住民、役場との信頼関係の築き方- SNS発信や関係人口創出の実践例- うまくいかなかったことや現在の課題

などの「成果が出るまでのプロセス」に焦点を当てた内容が特徴です。

協力隊員同士が「自分の地域ならどう応用できるか」を考えながら参加できる設計としています。

今回のテーマ

藤谷さんによる北海道八雲町「廃校を活かした八雲町魅力発信で関係人口創出」

今回の勉強会では、廃校活用を入り口に、一度きりで終わらせない持続的な関係人口創出の手法についてお話しいただきました。単なる場の運営にとどまらず、地域内外の人々を巻き込む 参加の余白 の重要性が共有されました。

特に注目されたのは、約30年前に廃校となった小学校を、単なる宿泊施設としてではなく、毎年プロジェクトが生まれる参加型拠点 へと転換した取り組みです。

実践事例：一度きりで終わらせない 関わり の設計

藤谷さんは、観光（交流人口）で終わらせず、継続的に地域と関わる 関係人口 を増やすことを活動の軸としています。

「ぺコレラ学舎」では、サウナ小屋の制作プロジェクトなどを毎年実施し、5年間で延べ400人以上のボランティアを巻き込んできました。作業を通じて深く地域に関わった人々は、プロジェクト終了後もリピーターとして訪れたり、地域の応援団（関係人口）になったりする好循環が生まれています。

また、親子地方留学プログラム では、親はワーケーション、子どもは自然体験という形を提供。都会では得られない体験を通じて、家族単位でのファン作りを推進しています。

ぺコレラ学舎 Instagram(https://www.instagram.com/pekolela_yakumo/)

講師紹介

【プロフィール】

藤谷 修平（ふじや しゅうへい）

愛知県生まれ。大学で地域活性化・観光・まちづくりを専攻後、東京での民間企業勤務を経て、2021年12月に八雲町地域おこし協力隊に着任。任期中から廃校活用や観光事業に深く携わり、卒業後はbirch株式会社を設立。現在は「ぺコレラ学舎」の運営に加え、道南・北海道全道の協力隊ネットワーク運営など、隊員の支援活動にも尽力している。

藤谷さんInstagram(https://www.instagram.com/fuji_shu0731/)

【講師としてのコメント】

観光を入口にしつつ、いかに『一度きりで終わらない関わり』を作るかを常に重視しています。事業を通じて、人と地域、そして継続的な関係性をつなぐ役割をこれからも担っていきたいと考えています。同じ課題に挑む皆さんのヒントになれば幸いです。

【現在の主な肩書・活動】- birch株式会社（施設運営）- 観光・旅行関連事業（個人事業）- 道南地域おこし協力隊ネットワーク運営- 北海道全道協力隊ネットワーク運営

birch株式会社 note(https://note.com/birch_yakumo?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnbMIA-BBbPdJ2th7QQ1QU-RrozjkUi5FbR6X2utPzovjM63_wd_Ua1a6b-sA_aem_rxrNYqsHguVVkGlNra-xbw)

DAOマネ勉強会の参加者からのコメント

京極町DAOマネージャー やまちゅーさん

藤谷さんの将来展望と八雲町の協力隊活用が光った勉強会。廃校運営の重責と任期後の創業機会、道南ネットワークやかまくら鍋など実践的事例、企業連携による集客と分業でのブランド化、ワーケーションの示唆まで学びが多い内容でした。

▼北海道京極町のコミュニティはこちら

京極JOY's(https://line.me/ti/g2/19Mibwqwl-tjV85_LL7ujZBMiyhp4P6E0IURWg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default&_gl=1*1a2grde*_gcl_au*MjA0MDM2OTkyOC4xNzYzNDcyOTQy*_ga*MTA1NzEwNDE0MC4xNzYzNDcyOTQy*_ga_0PV16Y9CZG*czE3NzA1MTc4NDAkbzQkZzAkdDE3NzA1MTc4NDAkajYwJGwwJGgw)

滝川市DAOマネージャー めたほんださん

関係人口は「一度きりで終わらない関わり」を設計するのが肝と実感しました。滝川の居場所づくりも、TakikawaVerse×リアル体験を参加型にして再訪を増やしたいです。

▼北海道滝川市のコミュニティーはこちら

子育てDAO in 滝川市(https://discord.gg/rbU2xPt8vd)

佐治町DAOマネージャー たくみさん

単なる観光客ではない、関係人口をどうやって育てるかの視点。教育、ワーケーションなど、現在の地域資源を有効活用し、事業展開をする。やはり、小さいところからコツコツと行い全道へつながる道のり、勉強になりました。

▼鳥取県鳥取市佐治町のコミュニティはこちら

佐治DAO（仮）(https://discord.gg/kJuCgAKTGD)

橋本市DAOマネージャー トシタナカさん

藤谷さんの実践的な活動量と関係人口づくりに大きな刺激を受けました。協力隊ネットワークの自走力や廃校活用の事例は、自分の橋本での構想にも直結し、もっと行動しようと背中を押されました。

▼和歌山県橋本市のコミュニティはこちら

橋本推忍!DAO(https://line.me/ti/g2/EFiQfs6jazAmdFROhPNizywbboL0qDkntXkObA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default)

神石高原町DAOマネージャー sabiiさん

地域おこし協力隊として、想いを次々とかたちにしてきた藤谷さんの実行力に感服しました。また、協力隊自身の悩みを支え合うネットワークが、関わる人の行動力を引き出し、広げている点も非常に印象的でした。

▼広島県神石高原町のコミュニティはこちら

神石高原じゃけんDAO(https://discord.gg/SzGZ5mfSxj)

今後の展望

株式会社あるやうむでは、今後も派遣協力隊員同士の知見を共有する勉強会を継続し、

各地域で生まれた実践を横断的に活かすことで、地域全体の価値向上につなげていく予定です。

