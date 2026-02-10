株式会社SA

元所有者が不法占拠し、土地の引き渡しができない。さらに隣地とは関係が最悪で、測量も長年未着手。“売れない理由”が積み重なった、典型的な難案件でした。

株式会社SA（本社：東京都千代田区、代表取締役：酒井康博／不動産鑑定士）は、まず弁護士と連携し、不法占拠者との立退交渉を実施。法的手続きを踏まえながらも、最短で合意に至る形で占拠を解消しました。続いて、隣地との関係修復に向けて誠実な対話を重ね、境界確定に必要な協力を丁寧に取得。測量が完了したことで土地の価値が安定し、結果として想定以上の価格で売却を実現しました。

“不法占拠 × 測量未了 × 近隣トラブル”──三重苦の土地でも、専門家連携と粘り強い交渉で資産は動き出します。

【開催概要】

日時：2026年2月17日 18：00～

主催：株式会社SA

場所：本社（東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F）

講師：酒井康博（不動産鑑定士・SAグループ代表）

田中秀和（不動産鑑定士・アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社 代表取締役）備備考：本セミナーは、報道関係者・メディアの方を対象とした取材・情報提供目的のセミナーです。

お問い合わせ：https://sakk.jp/contact/

【登壇者プロフィール】

酒井康博（さかい・やすひろ）

SAグループ代表。不動産鑑定士／雇用クリーンプランナー

共有持分・底地・再建築不可など訳あり不動産に特化した買取事業で年間1万件以上の相談に対応。

▷公式サイト：https://sakk.jp/

田中秀和（たなか・ひでかず）

アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社 代表。不動産鑑定士

600件超の鑑定実績を持ち、相続・売買・賃料評価まで幅広く対応。

▷公式サイト：https://sakk.jp/adex/