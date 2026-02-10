衣類の収納空間にかけるだけで簡単ダニ対策『アロマ香る　ダニよけサシェ　サボンの香り　リラックマ』数量限定発売

白元アース株式会社アロマ香る ダニよけサシェ サボンの香り リラックマ

白元アース株式会社（本社：東京都足立区、社長：吉村一人）は、衣類の収納空間のダニよけができる『アロマ香る ダニよけサシェ サボンの香り リラックマ』を2月20日より数量限定発売いたします。

「アロマ香る ダニよけサシェ」は、衣類の収納空間にかけるだけで、ダニ※1を寄せつけにくくする商品です。また、消臭成分配合で、収納空間にこもったニオイ※2を消臭します。クローゼットや洋服ダンスのパイプに本体のフックをかけるだけ、引き出しにはそのまま入れるだけで簡単にご使用いただけます。

今回、もっと楽しく衣類・収納空間ケアを行っていただきたいという思いから、幅広い年齢層に人気のキャラクター『リラックマ』デザインを起用した、数量限定企画品を発売いたします。パッケージは中の本体が見える仕様で、本体は２個入りで、リラックマ、コリラックマを模ったデザインを採用し、１商品に各1個が入っています。

本体デザイン（各1個入り）

また、天然アロマ成分配合の香料を使用した、やさしく爽やかなサボンの香りが収納空間内にふわっと広がります。

“リラックマ”のかわいいダニ対策商品で収納空間を楽しく演出します。

※1:屋内塵性ダニ類

※2:こもったニオイ＝汗臭・体臭・カビ臭

≪商品特長≫

●衣類の収納空間にダニを寄せつけにくくします。

※屋内塵性ダニを寄せつけにくくする効果です。マダニやイエダニを対象とした製品ではありません。

●収納空間にこもったニオイ*を消臭します。（消臭成分配合）＊汗臭・体臭・カビ臭

●クローゼットや洋服ダンスなどのパイプにかけたり、引き出しの中に入れて使えます。

●防虫剤と一緒に使えます。

●やさしく爽やかなサボンの香り

≪商品概要≫

●アロマ香る ダニよけサシェ サボンの香り リラックマ

・希望小売価格：オープン

・内容量：2個

◆発売日：2026年2月20日

◆販売ルート：全国のドラッグストア、スーパー、ホームセンター