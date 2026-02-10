福岡　麻生情報ビジネス専門学校 福岡校 高校生ビジネススキルコンテストを開催 九州の高校10校から総勢85名がタイピングや表計算ソフトのスキルを競い合いました

学校法人麻生塾

福岡 麻生情報ビジネス専門学校 福岡校は、1月31日（土）に「第4回 高校生ビジネススキルコンテスト」を開催しました。本コンテストは、株式会社JTB、佐銀デジタルパートナーズ株式会社の協賛のもと実施され、九州の高校10校総勢85名がタイピングや表計算ソフトのスキルを競い合いました。

オンラインでつないだ高校の様子

当日は、本校と参加高校をオンラインでつなぎ、ビジネスシーンの土台となるタイピングと表計算ソフト(Excel)の２つの競技において、かかった時間と正確性を競いました。

競技内容１.：《タイピング》

本校作成のオリジナルサイトを使用し、500文字の文章を正確に入力する。

競技内容２.：《表計算ソフト(Excel)》

全商情報処理検定試験3級程度の関数を使用し、計算式を作成する。

参加高校

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55901/table/174_1_db7ead004acfed462c28f25a8a0cc974.jpg?v=202602100151 ]

※順不同

コンテスト結果

【タイピング部門】

第1位：Nさん(鹿児島県立 鹿児島南高等学校)

第2位：Tさん(長崎県立 佐世保商業高等学校)

第3位：Mさん(佐賀県立 佐賀商業高等学校)

【表計算ソフト(Excel)部門】

第1位：Hさん(熊本市立 千原台高等学校)

第2位：Kさん(福岡県立 宇美商業高等学校)

第3位：Nさん(長崎県立 佐世保商業高等学校)

【特別表彰】

個人特別賞：Hさん(佐賀県立 佐賀商業高等学校)

団体特別賞：佐賀県立 鹿島高等学校

副賞として、各部門第1位～第3位の入賞者には商品券、個人特別賞受賞者には株式会社JTB様より3万円分の旅行券、団体特別賞受賞校には佐銀デジタルパートナーズ株式会社様から5万円分の商品券が贈呈されました。

協賛企業からのエール

結果発表の様子

大会の最後に、協賛企業である佐銀デジタルパートナーズ株式会社の高取様より、挑戦を終えた高校生たちへ向けて温かい総評をいただきました。

「画面越しでしたが、皆さん一人ひとりが真剣に競技に取り組む姿は、本当にかっこよかったです。皆さんが競技に真剣に向き合う姿勢を見て、高校時代の自分と重なる部分があり、強く心を動かされました。今回の経験が、これからの進路や学びにおいて間違いなく大きな糧となります。皆さんのような熱意ある若者が、将来の九州を支えてくれることを心から期待しています」



贈られた言葉は、参加した高校生たちが、自身のスキルが社会から期待されていることを実感する機会となったことでしょう。

九州の産業界と共に、地域の未来を育てる

本コンテストの大きな特徴は、学校の枠を超え、企業が高校生たちの挑戦を支えている点にあります。今回は、株式会社JTBや佐銀デジタルパートナーズ株式会社に協賛いただき、入賞者には旅行券や商品券などの副賞が授与されました。



コンテストを通じて、高校生は自分のレベルを知り、新たな課題を見つけました。そして、今回本校が用意した舞台では、今の努力の先に、「自分の磨いたスキルを、社会が認め、期待してくれている」という手応えを感じてもらえたのではないでしょうか。



少子化が進む今、地域にとって高校生一人ひとりの可能性は、何にも代えがたい「宝物」です。私たちは、この『地域の宝』を育てることは、一つの学校や教育現場だけで完結するものではないと考えています。これまで九州の産業界と共に歩んできた私たちだからこそできること。それは、学校や企業の枠を超え、大人たちが一丸となって、若者の成功体験を支える舞台を創り出すことです。



そして、そこで生まれた自信が、やがて地域を支える確かな力に変わっていく。そんな「教育と社会が手を取り合い、地域を強くする好循環」を創ることこそが、私たちの目指す姿です。

今後も、九州の若者たちが自信を持って未来へ踏み出せるよう、実践的な学びの機会を広げてまいります。

麻生情報ビジネス専門学校 福岡校（ https://asojuku.ac.jp/abcc/ ）

ITやプログラミング、アプリ制作、ネットワークセキュリティ、ビジネスのスキルを学べる専門学校。

実践的な授業が多いのが特徴で、現場で活躍していた先生から直接学べるので、将来の仕事にすぐに役立つスキルが身につきます。手厚い就職サポートも大きな強み。企業との強いネットワークがあるので、毎年多くの学生が希望する仕事に就いています。学校行事やサークル、部活動も盛んで、楽しい学校生活を送りながら、夢に向かって頑張れる場所です。

学校法人麻生塾／麻生専門学校グループについて （ https://asojuku.ac.jp/ )

1939 年設立。福岡県内にて 12校の専門学校と高等部を運営する西日本最大級の専門学校グループ。福岡県のみならず、九州全域・山口・沖縄から多くの学生が進学しており、卒業生は74,000人を超える。IT、ゲーム、デザイン、建築、 医療福祉、観光・サービス、自動車など幅広い分野で実践的な教育を提供。学生一人ひとりの能力や目標に合わせた教育を重視し、実践力を身につけながら夢や目標に向かって成長するための支援を行っている。