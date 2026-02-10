アイスマイリー、「そのAI、続けるべきか見直すべきか―新規導入・再設計を考える企業のための判断ガイド」を公開！―AI導入後の″次の一手″を整理する実践ガイド

株式会社アイスマイリー

国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、AI導入後の継続・見直し・再構築の判断基準を整理した「そのAI、続けるべきか 見直すべきか―新規導入・再設計を考える企業のための判断ガイド」を、2026年2月10日（火）に公開しました。

■本資料の概要

本資料では、「AIは導入したが、思うように成果が出ていない」「複数のAIツールが社内に点在し、どれを続けるべきか分からない」といった、AI導入フェーズを超えた企業が直面する”次の課題”に焦点を当てています。

生成AIの導入済み・検討中の割合は75.8%に達し、多くの企業でAIはすでに業務の一部として使われています。次に問われているのは「そのAIをどう扱い続けるのか」という判断です。本ガイドでは、AI活用が進まない理由を「機能不足」「設計不足」「仕組み不足」の3つに分類し、それぞれに対する最適な選択肢を解説しています。

■本資料作成の背景

近年のAIの急速な普及により、多くの企業でAIはすでに業務に入り込んでいます。株式会社野村総合研究所のIT活用実態調査（2025年）によれば、生成AIの導入済み・検討中の割合は75.8%に達しています。

参考：株式会社野村総合研究所「IT活用実態調査（2025年）」(https://www.nri.com/jp/news/newsrelease/20251125_1.html)

しかし、多くの企業が新たな課題に直面しています。使っているが成果が説明できない、小さなAIツールが社内に点在し担当者が把握できていない、経営・上司からの問いが「AI使ってる？」から「それ、何の業務に使ってるの?」「来期、どれを残すの？」に変わった、といった状況です。

こうした背景を踏まえ、本資料では、AI活用の現状を整理し、次に取るべき選択肢を明確にするための実践的なガイドを提供します。

■「新規導入・再設計を考える企業のための判断ガイド」の入手方法

本資料をお求めの企業ご担当者様は、下記の手順に沿って資料請求ください。

- 下記『今すぐ無料で資料請求』をクリックします。- お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力の上、送信ください。- 入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。- 弊社担当者よりメールにて「新規導入・再設計を考える企業のための判断ガイド」をご案内させていただきます。

※本資料はAIの導入を検討している企業に対して配布しております。AIソリューション提供会社の市場調査および同業他社・競合他社への提供はしておりませんので、あしからずご了承ください。

※本資料はプレスリリースや製品サイト、導入実績などの公開情報を基にAIsmiley編集部が独自の視点で取りまとめたもので、網羅性や正確性を完全に担保するものではありません。

