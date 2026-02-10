くつしたのズレ防止に！ロングセラーの液体くつした止め『ソックタッチ　ハローキティ』数量限定発売

白元アース株式会社ソックタッチ ハローキティ（左：店頭陳列時 右：本体ボトル）

白元アース株式会社（本社：東京都足立区、社長：吉村一人）は、くつした着用時のズレ落ちを防ぐロールオンタイプの液体くつした止め『ソックタッチ ハローキティ』を2月20日より数量限定発売いたします。

「ソックタッチ」は、くつしたのズレ落ちを防ぐ商品です。ロールオンタイプで塗りやすく、携帯にも便利です。また、使用後は水で簡単に洗い流せます。1972年の発売以降、50年以上にわたり世代を越えて愛用され続けているロングセラー商品です。1994年頃には、女子中高生の間で流行したルーズソックスを止める必需品として大ヒットし、欠かせない定番商品となりました。そして、昨今の平成ファッションブームによって再度注目されつつあります。

今回、世界中に愛され続ける株式会社サンリオの人気キャラクター『ハローキティ』を起用した、かわいいデザインの限定企画品を発売いたします。パッケージデザインは、流行した平成の高校生になりきったハローキティとそのモチーフをレイアウトし、かわいくデコレーションしています。また、本体ボトルもハローキティを大きくあしらったデザインを採用しました。香りは甘いりんごの香りです。

毎日の身だしなみを“ハローキティ”がかわいくサポートします。

≪商品特長≫

●くつしたをお好きなところで止めることができ、ズレを防ぎます。

●使用後は、水洗いで簡単に落ちます。

※パッチテスト済みです。

（全ての方に皮フ刺激が起こらないということではありません）

●ロールオンタイプ

●りんごの香り

≪商品概要≫

●ソックタッチ ハローキティ

・希望小売価格：オープン

・内容量：12mL

◆発売日：2026年2月20日

◆販売ルート：全国のドラッグストア、スーパー、ホームセンター