トリニティ・テクノロジーが「mobiconnect」を導入し、超高齢社会の「安心」を支える仕組み作りを推進

インヴェンティット株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木 敦仁、以下インヴェンティット）のモバイルデバイス管理（MDM）サービス「mobiconnect」が、トリニティ・テクノロジー株式会社（所在地：東京都港区、以下トリニティ・テクノロジー）に採用されました。

導入に際し、プロダクトマーケ本部プロダクト開発チームの菊地達也様に、ICT活用の背景や「mobiconnect」採用の経緯、そして今後の展望についてお話をうかがいました。

＜超高齢社会ならではの課題に向き合うために＞

トリニティ・テクノロジーは、「超高齢化社会の課題を解決し、『ずっと安心』の世界をつくる」というミッションを掲げ、家族信託を中心にフィンテックとリーガルテックを融合させた事業を展開しています。司法書士としての経験を生かし、認知症による資産凍結という課題に強い問題意識を持ったことが、同社の原点なのだそうです。

顧客の病気や家族関係など、非常にセンシティブな情報を扱う同社にとって、個人情報の管理は最重要課題の一つに他なりません。PマークやISMSの取得を通じて管理体制を整備する一方、人が扱う以上、端末の紛失や誤操作といったリスクへの備えが必要。そうした思いから、早い段階からMDM導入の検討を進めていました。

＜「mobiconnect」で実現する、安全と信頼の管理体制＞

過去には他社MDMの導入を検討したものの、連携設定における不具合により、社内全体で一時的にサービスが利用できなくなるトラブルに見舞われたのだそうです。その経験から、「信頼できるサポート」を最も重視しながら再検討を進め、価格面とサポート対応の両面が評価され、「mobiconnect」の導入に至りました。

導入時には担当者がキッティング手順まで細かく伴走し、安心して運用を開始できたとのことです。現在は、Android端末約100台、iOS端末60～70台の合計約180台を「mobiconnect」一元管理。管理画面はシンプルで分かりやすく、マニュアルも理解しやすいことから、スムーズな運用が実現しています。

また、Android端末の詳細な設定については、Zoomによる「mobiconnect相談室」を活用し、設定支援を受けることで、その後のキッティングや連携も円滑に進めることができたといいます。

＜×Techで安心して働ける環境づくりを＞

AIやDXの活用による業務効率化を進めながら、定型業務はテクノロジーに任せ、人が判断すべき業務に集中できる体制づくりを目指しているというトリニティ・テクノロジー。最適な業務効率化を進める一方で、セキュリティ対策の重要性はさらに高まります。

導入にあたっては全社員を対象としたキッティング会を実施し、情報セキュリティの重要性や、端末紛失時の対応フローを共有したそうです。「mobiconnect」により遠隔ロックや初期化、位置情報の確認が可能な運用体制を整えたことで、万が一の際にも迅速に対応できる環境が構築されました。

今後、さらなる事業拡大や社員増加に伴い、端末管理のさらなる効率化と安定運用が求められる中、「mobiconnect」を安心して業務改革や開発を進めるための基盤として、引き続きICT活用を推進していきます。

インヴェンティットは今後も、「mobiconnect」を通じて、機密性の高い情報を扱う企業の安全なデバイス運用とDX推進を支援してまいります。

■ トリニティ・テクノロジーの「mobiconnect」導入事例はこちら

https://www.mobi-connect.net/introduction/trinity-technology/

