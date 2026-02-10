welzo研究農場×内浜保育園　きゅうり収穫体験を実施しました

株式会社welzo

暮らしの価値を創造するイノベーションカンパニー、welzo(本社：福岡県福岡市博多区/代表取締役社長 金尾佳文)は、2026年1月16日、「welzo研究農場(福岡市西区今津)」にて、「内浜保育園(福岡市西区、園長 川嵜若)」の年長園児43名対象としたきゅうりの収穫体験を実施いたしました。

同研究農場は、九州大学と共同できゅうりの自動栽培システムについて研究を実施しており、施設内に設置した高性能カメラや各環境測定機器から得られるデータで日々作物の生育状況を研究しています。研究段階で収穫した作物には販売ルートを設けず、社内や社会団体へ配布しております。

今回は、地域貢献および食育支援の一環として内浜保育園より、年長園児43名の皆さんにご参加いただきました。

体験の冒頭、スタッフから「きゅうりの成長過程」や「収穫のコツ」、そして「最新の農場設備」についての事前説明を行いました。園児の皆さんは真剣な表情で耳を傾け、最先端の農業の姿に興味津々の様子でした。

いざ収穫が始まると、最初は緊張気味だった園児の皆さんも、次第にコツを掴んで夢中になり、収穫したてのきゅうり特有のトゲの感触や瑞々しい香りに驚きの声を上げながら、一つひとつ丁寧に収穫を進めました。 この日、内浜保育園の皆さんが収穫したきゅうりの総量は104.38kgを記録。自分の顔よりも大きなきゅうりや、ずっしりと重いカゴを抱え、文字通りの「大収穫」を全身で体験しました。

収穫後には、「なぜきゅうりはねじったら穫れるんですか？」「なぜこんなにたくさんきゅうりがなるんですか？」といった質問が次々と飛び交いました。実際に体験したからこそ湧き出た園児の皆さんの疑問一つひとつに、スタッフは耳を傾け、きゅうりの実のつき方や、たくさん収穫するための農場の工夫を分かりやすくお話しました。こうした対話を通じて、身近な野菜の裏側にある植物の不思議や、農業の面白さに深く触れていただく機会となりました。

収穫したきゅうりは、自分たちで採った味を家庭で味わう食育の一環として、内浜保育園の皆さんにお持ち帰りいただきました。

内浜保育園(社会福祉法人明桂会 内浜保育園)

福岡市西区、姪浜駅から徒歩7分の距離にある認可保育園。"たくましい子、やさしい子、かんがえる子"を保育理念に、園庭、砂場、ホールを備えており、園にはにぎやかな声があふれています。

welzoはこれからも、農業・園芸のイノベーションを追求するとともに、地域社会に根差した活動を大切に育んで参ります。

【株式会社welzo 概要】

私たちwelzo（ウェルゾ）は、持続可能な社会と人々の暮らしを豊かにする商品やサービスを提供するイノベーションカンパニーです。農畜水産業、食品産業、園芸・花卉、住環境など幅広い分野において、BtoBを中心とした専門性の高いソリューションを展開し、国内に24拠点を構えています。

創業100年を超える歴史で培った「育てる力」と、地域や暮らしの現場に価値を「届ける力」を掛け合わせ、川上から川下まで一貫したバリューチェーンを構築。ひとびとの豊かな食文化と、しあわせな未来を開拓していきます。

